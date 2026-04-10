Η «κατάρα» του Ιησού: Οι ηθοποιοί που πλήρωσαν βαρύ τίμημα για τον πιο ιερό ρόλο

Δεν είναι ένας ρόλος σαν όλους τους άλλους. Δεν είναι καν απλώς ένας δύσκολος ρόλος. Είναι μια δοκιμασία - σωματική, ψυχολογική, σχεδόν υπαρξιακή.

Για δεκαετίες, στο Χόλιγουντ αλλά και πέρα από αυτό, επιμένει μια παράξενη, σχεδόν ανεξήγητη αφήγηση: ότι οι ηθοποιοί που ενσαρκώνουν τον Ιησού Χριστό δεν βγαίνουν ποτέ ίδιοι από αυτή την εμπειρία. Κάτι αλλάζει. Κάτι τους ακολουθεί.

Άλλοτε είναι ατυχή περιστατικά, άλλοτε επαγγελματικά αδιέξοδα, άλλοτε μια σκιά που μοιάζει να βαραίνει τη μετέπειτα πορεία τους. Κι έτσι γεννήθηκε η ιδέα της «κατάρας» - όχι ως αποδεδειγμένη αλήθεια, αλλά ως μια ιστορία που επαναλαμβάνεται τόσο συχνά, ώστε μοιάζει να αποκτά δική της ζωή.

Και όλα ξεκινούν από έναν ρόλο που κουβαλά αιώνες πίστης, συμβολισμού και προσδοκιών.

Τα πάθη του Χριστού: Ο ρόλος που σημάδεψε τον Jim Caviezel

Η περίπτωση του Jim Caviezel είναι ίσως η πιο χαρακτηριστική - και η πιο συζητημένη. Όταν ανέλαβε τον ρόλο στην ταινία του Μελ Γκίμπσον, γνώριζε ότι θα ήταν απαιτητικός. Αυτό που δεν μπορούσε να προβλέψει ήταν το μέγεθος της δοκιμασίας.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, υπέστη υποθερμία, εξάρθρωσε τον ώμο του στη σκηνή της σταύρωσης, ενώ χτυπήθηκε ακόμη και από κεραυνό. Το περιστατικό, που επιβεβαιώθηκε από μέλη του συνεργείου, έγινε γρήγορα κομμάτι του μύθου που συνοδεύει την ταινία.

Κι όμως, το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν στα γυρίσματα. Είναι όσα ακολούθησαν. Παρά την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας, η καριέρα του Caviezel δεν εκτοξεύθηκε όπως πολλοί περίμεναν. Για κάποιους, αυτό δεν ήταν απλώς σύμπτωση.

O Τζιμ Καβίζελ στα «Πάθη του Χριστού» (IMAGO / Capital Pictures)

Jesus Christ Superstar: Η παγίδα της ταύτισης

Στην περίπτωση του Ted Neeley, η «κατάρα» πήρε μια διαφορετική μορφή. Δεν υπήρξαν ατυχήματα ή δραματικά περιστατικά. Υπήρξε όμως κάτι εξίσου καθοριστικό: η απόλυτη ταύτιση.

Η ερμηνεία του στο «Jesus Christ Superstar» έγινε σημείο αναφοράς. Τόσο έντονη, τόσο χαρακτηριστική, που τον ακολούθησε για χρόνια. Κάθε επόμενος ρόλος έμοιαζε να συγκρίνεται - και τελικά να χάνεται - μπροστά σε εκείνον.

Δεν ήταν ατυχία. Ήταν το βάρος ενός ρόλου που δεν αφήνει χώρο για δεύτερη ανάγνωση.

O Ted Neely στο Jesus Christ Superstar (IMAGO / Album)

Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ: Ο Robert Powell και η πιο «ιερή» απεικόνιση

Για πολλούς, ο Robert Powell δεν υποδύθηκε απλώς τον Ιησού - τον καθόρισε. Η εικόνα του στη σειρά «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» χαράχτηκε στη συλλογική μνήμη με τρόπο σχεδόν ανεξίτηλο.

Κι αυτό ήταν, ταυτόχρονα, ευλογία και περιορισμός.

Ο Powell συνέχισε να εργάζεται, αλλά η σκιά του ρόλου ήταν πάντα εκεί. Κάθε νέα εμφάνιση έμοιαζε να φιλτράρεται μέσα από εκείνη τη μία, εμβληματική ερμηνεία.

Μετά το ρόλο του στην παραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι, εξάλλου, ο Βρετανός ηθοποιός κατέληξε να πιστεύει ότι πρόκειται πραγματικά για έναν αγγελιοφόρο του Θεού, αν και θεωρούσε τον εαυτό του άθεο πριν ξεκινήσει τα γυρίσματα.

O Ρόμπερτ Πάουελ κουβαλά τον Σταυρό (IMAGO / United Archives)

Η αλήθεια για την «κατάρα»

Η αλήθεια είναι λιγότερο μυστηριώδης - αλλά ίσως πιο ενδιαφέρουσα.

Ο ρόλος του Ιησού δεν είναι απλώς απαιτητικός. Είναι από τους ελάχιστους ρόλους που συνδυάζουν τόσο έντονα το σωματικό στοιχείο με το συμβολικό βάρος. Οι σκηνές της σταύρωσης είναι εξαντλητικές, συχνά γυρίζονται σε δύσκολες συνθήκες, ενώ η ψυχολογική πίεση είναι εξίσου έντονη.

Ταυτόχρονα, πρόκειται για έναν ρόλο που δεν ανήκει μόνο στο σινεμά. Ανήκει στην πίστη, στην ιστορία, στην προσωπική σχέση εκατομμυρίων ανθρώπων με τη θρησκεία. Αυτό δημιουργεί μια μοναδική συνθήκη: ο ηθοποιός δεν κρίνεται μόνο ως καλλιτέχνης, αλλά και ως «φορέας» ενός ιερού προσώπου.

Και κάπου εκεί, η πραγματικότητα αρχίζει να μπλέκεται με τον μύθο.

Μύθος ή πραγματικότητα;

Ίσως τελικά η «κατάρα» να μην είναι τίποτα περισσότερο από τον τρόπο με τον οποίο προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάτι μεγαλύτερο από εμάς.

Έναν ρόλο που δεν τελειώνει όταν πέφτουν οι τίτλοι τέλους. Έναν χαρακτήρα που δεν αφήνει τον ηθοποιό να τον αποχωριστεί εύκολα. Μια εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη.

Γιατί όσοι έχουν υποδυθεί τον Ιησού δεν κουβαλούν απλώς έναν ρόλο.

Κουβαλούν μια εικόνα που δεν σβήνει. Και αυτό, από μόνο του, είναι αρκετό για να μοιάζει με «κατάρα».