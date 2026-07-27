Η Κατερίνα Δούκα στο ACTION 24 - Ποια εκπομπή αναλαμβάνει και με ποιους

Το ACTION 24 ενισχύει το ενημερωτικό του προφίλ και η ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν το βρίσκει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Στο team του σταθμού εντάσσεται και η Κατερίνα Δούκα, που καταφθάνει αμέσως μετά το τέλος της συνεργασίας της με την ΕΡΤ.

«Στην επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το ACTION 24 ανακοινώνει με χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με την Κατερίνα Δούκα. Με πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία και σημαντική εμπειρία στην ενημέρωση, η Κατερίνα Δούκα εντάσσεται στο δημοσιογραφικό δυναμικό του ACTION 24, ενισχύοντας την ενημερωτική ομάδα του σταθμού ενόψει της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Από τις 31 Αυγούστου, η Κατερίνα Δούκα συναντά τον Νίκο Ελευθερόγλου και τη Φώφη Γιωτάκη στην «Επόμενη Κίνηση», καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 20.00 έως τις 22.00 το βράδυ.

Τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, με μακρά διαδρομή στην ενημέρωση και βαθιά γνώση της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας, ενώνουν τη δημοσιογραφική τους ματιά και δίνουν το στίγμα της ημέρας.

Αμέσως μετά το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ACTION 24, παρουσιάζουν και αναλύουν τα γεγονότα της ημέρας, φιλοξενούν τους πρωταγωνιστές της επικαιρότητας, καταγράφουν τις αντιδράσεις και δίνουν την προοπτική των εξελίξεων.

Το ACTION 24 καλωσορίζει την Κατερίνα Δούκα στο δυναμικό του και της εύχεται καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα», καταλήγει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού.