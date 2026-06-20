Η ζωή της Κατερίνας Καινούργιου έχει αλλάξει σημαντικά τους τελευταίους μήνες, αφού η άφιξη της κόρης της αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της. Παρά το απαιτητικό επαγγελματικό της πρόγραμμα, φροντίζει να αφιερώνει κάθε ελεύθερη στιγμή στη μικρή Ξένια, απολαμβάνοντας μαζί της νέες εμπειρίες και όμορφες οικογενειακές στιγμές.

Αυτή τη φορά, μαμά και κόρη επισκέφθηκαν έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο για βρέφη, όπου η μικρή είχε την ευκαιρία να απολαύσει το πρώτο της baby spa. Η διακόσμηση ήταν ιδιαίτερα προσεγμένη, με μπαλόνια, λούτρινα αρκουδάκια και πολλές χαριτωμένες λεπτομέρειες που δημιούργησαν ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον.

Ξεχωριστή εντύπωση προκάλεσε η επιγραφή με το όνομα της μικρής, η οποία έγραφε «Xenia's 1st Spa», σηματοδοτώντας την πρώτη της εμπειρία στον χώρο. Παράλληλα, δεν πέρασε απαρατήρητη η ειδική μπανιέρα υδρομασάζ που είχε διαμορφωθεί αποκλειστικά για βρέφη.

Η παρουσιάστρια θέλησε να κρατήσει αυτή την όμορφη ανάμνηση και να τη μοιραστεί με τους followers της στο Instagram, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές και θετικά σχόλια κάτω από την ανάρτησή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν κρύβει πόσο απολαμβάνει τη μητρότητα και συχνά μοιράζεται μικρές στιγμές από την καθημερινότητά της με τη μικρή Ξένια, δείχνοντας πως διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.