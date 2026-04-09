Η Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε πτυχές για τη μάχη με το αυτοάνοσο: «Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση»

Τη δική της μάχη με ένα σοβαρό αυτοάνοσο που της προκάλεσε απώλεια ακοής περιέγραψε η βουλεύτρια Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου σε συνέντευξη που παραχώρησε την Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου.

Όπως περιέγραψε η κα Νοτοπούλου στην Ανθή Σαλαγκούδη μιλώντας στην εκπομπή FEMALE, όλα ξεκίνησαν το 2015 όταν εμφάνισε ένα σοβαρό και σπάνιο αυτοάνοσο νόσημα που κατέληξε να της προκαλέσει μόνιμη βλάβη στην ακοή. Έκτοτε, η καθημερινότητά βασίζεται κατά μεγάλο βαθμό στην χειλεανάγνωση.

«Το βίωσα σαν εφιάλτη τότε. Το 2015 αρρώστησα από ένα αυτοάνοσο αρκετά σπάνιο, επομένως υπήρχε δυσκολία στην διάγνωση. Με καθήλωσε σε πολλά επίπεδα σωματικά. Δεν ήταν μόνο η απώλεια ακοής είναι αυτό που έμεινε. Βασίζομαι στη χειλεανάγνωση, φοράω ακουστικά βαρηκοΐας βοηθάνε σε έναν βαθμό, πρακτικά δεν ακούω. Υπάρχουν και αυτές οι αόρατες αναπηρίες, δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με αυτές», είπε αρχικά η Κατερίνα Νοτοπούλου.

Και συμπλήρωσε: «Μαθαίνεις να ζεις με αυτά, χρειάζεται χρόνος. Δεν ήμουν όπως είμαι τώρα. Κατακτάς με καινούργιο τρόπο τις αισθήσεις, την επικοινωνία. Σίγουρα με πείσμωσε πάρα πολύ στο ότι εγώ θέλω να ακούσω, θέλω να ακούω τους ανθρώπους. Ακόμα κι αν δεν μπορώ με τα αυτιά μου, θέλω πάρα πολύ να ακούω αυτό που έχουν να μου πουν, ναι, είναι ο λόγος της ύπαρξής μου».

«Αυτό που με πόνεσε πολύ ήταν όταν μίλησαν άσχημα για τη μητέρα και την αδερφή μου»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα στερεότυπα που χρειάστηκε να ξεπεράσει και τις επιθέσεις που δέχτηκε τόσο κατά τη διάρκεια της θητείας της στο πρωθυπουργικό γραφείο του Αλέξη Τσίπρα όσο και στο δήμο αλλά αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Τέλος αναφέρεται στη σχέση της με τον πρώην πρωθυπουργό και εκφράζει την πεποίθησή ότι για να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος αντιπολίτευσης απαιτούντα ευρύτερες συγκλίσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς.