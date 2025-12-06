Η καθυστέρηση της Μελάνια στην κλήρωση του Μουντιάλ και το βλέμμα του Τραμπ

Αργοπορημένη έφτασε στην κλήρωση του Μουντιάλ η Μελάνια Τραμπ. Η σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ ήταν σε μία εκδήλωση σε νοσοκομείο με παιδιά και δεν πήρε εγκαίρως στο Kennedy Center της Ουάσινγκτον.



Αυτό, όπως μαρτυρά και το σχετικό βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, δεν άρεσε στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έριξε ένα αρκετά εκνευρισμένο βλέμμα στη σύζυγό του, την ώρα που προσπαθούσε να κάτσει.

Πρέπει να πούμε, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέλαβε το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA. Στον λόγο που εκφώνησε κατά την παραλαβή του, ευχαρίστησε την οικογένειά του και έκανε ξεχωριστη αναφορά στη σύζυγό του, Μελάνια.

«Αυτό είναι το βραβείο σου, το βραβείο ειρήνης σου», είπε ο Ινφαντίνο καθώς ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τρόπαιο, ένα μετάλλιο και το σχετικό πιστοποιητικό. «Υπάρχει και ένα όμορφο μετάλλιο που μπορείς να φοράς όπου κι αν πας».

Η FIFA αναφέρει ότι το βραβείο απονέμεται σε «πρόσωπα που συμβάλλουν στην ειρήνη με σταθερή δέσμευση και αξιοσημείωτες πράξεις». Η διαδικασία επιλογής δεν έχει γίνει γνωστή.