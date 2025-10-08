Η «καυτή» εβδομάδα του Φάμελλου: Συναντήσεις με βουλευτές (και τους επίφοβους)

Επαφές με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους βλέπει κατά μόνας, που άρχισαν την Τρίτη και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή, ξεκίνησε ο Σωκράτης Φάμελλος, επιχειρώντας να «θωρακίσει» την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος του, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.



Τα κλίμα στην Κουμουνδούρου δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστο μετά τα όσα διαδραματίστηκαν τη Δευτέρα και κυρίως τα όσα ακολούθησαν μετά. Δηλαδή τις δηλώσεις των βουλευτών, οι οποίοι μίλησαν με θερμά λόγια για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού.



Η αρχή, έγινε με τους «επίφοβους». Όσους, δηλαδή, τοποθετήθηκαν ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα. Τον Χάρη Μαμουλάκη, τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο και τον Συμεών Κεδίκογλου, αλλά και εκείνους που θεωρητικά βρίσκονται κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, όπως η Όλγα Γεροβασίλη, η Πόπη Τσαπανίδου και ο Μίλτος Ζαμπάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε με κομψό τρόπο τη δυσαρέσκεια του για τις δηλώσεις των βουλευτών του, ενώ δεν έκρυψε και ότι δέχθηκε εισηγήσεις -από συγκεκριμένα πρόσωπα- για να συγκρουστεί με τον Αλέξη Τσίπρα – τις οποίες και απέτρεψε.

Ακολούθησαν συναντήσεις και με πρόσωπα που βρίσκονται αρκετά κοντά του, όπως ο Διονύσης Καλαματιανός και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Οι συναντήσεις αυτές θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή.