Η Κεφαλογιάννη κάνει update στον ανασχηματισμό

Η αίσθηση πως οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον πολιτικό θόρυβο, που έχει προκαλέσει η χρήση της διάταξης για την επιμέλεια των τέκνων από την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, στην εν εξελίξει δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγο της, Μίνω Μάτσα, επιταχύνει τις εξελίξεις σχετικά με τον επικείμενο – τελευταίο εκτός συγκλονιστικού απροόπτου έως τις εκλογές του 2027 – ανασχηματισμό έχει εντυπωθεί σε ορισμένους εκ των επιτελών του Μεγάρου Μαξίμου.

Κυβερνητικά στελέχη δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η κ. Κεφαλογιάννη να αποτελέσει ένα από τα πρόσωπα του επερχόμενου; ανασχηματισμού εφ όσον βεβαίως δεν υπάρξουν νωρίτερα εξελίξεις επί του θέματος.

Μάλιστα και σύμφωνα με την ίδια…σχολή σκέψης, οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα θα μπορούσαν να συμβούν νωρίτερα και συγκεκριμένα εντός του Φεβρουαρίου. Άλλωστε, είχα σπεύσει να δημοσιεύσω τις πληροφορίες του Μουρελάτου ότι έρχεται ανασχηματισμός και οι αμετακίνητοι το γνωρίζουν.

Επιπλέον, οι απόψεις ποικίλλουν και για το εύρος των αλλαγών. Ορισμένοι εκ των κυβερνητικών στελεχών περιορίζουν τις αλλαγές στις…απολύτως απαραίτητες. Υπάρχει, όμως και η αντίθετη όψη. Σύμφωνα με αυτήν, οι κυοφορούμενες ανακατατάξεις προβλέπονται εκτεταμένες, αναμένεται να αιφνιδιάσουν αρκετούς, ενώ από αυτές δεν πρόκειται να αποκλεισθεί ούτε το Μέγαρο Μαξίμου.

Για την ιστορία και μόνο, οι παλαιότεροι έλεγαν με βεβαιότητα πως δεν υπάρχει ανασχηματισμός όταν δεν αλλάζει το οικονομικό επιτελείο.