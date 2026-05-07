Η Κέιτ ετοιμάζεται για το πρώτο επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά τη μάχη με τον καρκίνο

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα για την πρώτη της επίσημη υποχρέωση στο εξωτερικό από την ημέρα που ανακοινώθηκε η διάγνωση για τον καρκίνο και ξεκίνησε τη σχετική θεραπεία.

Το ταξίδι της, χωρίς τον Ουίλιαμ, στην Ρέτζιο Εμίλια στις 13 και 14 Μαΐου γίνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας της Πριγκίπισσας για να ξεκινά η εκπαίδευση των παιδιών σε πολύ νεαρότερη ηλικία και στόχος της είναι να ενημερωθεί περισσότερο για το σχετικό πρόγραμμα της περιοχής αυτής.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Παλατιού του Κένσιγκτον δήλωσε ότι η Πριγκίπισσα «ανυπομονεί» για την επίσκεψη.

Η Κάθριν θέλει να δει «από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι σχέσεις αγάπης με τους ανθρώπους συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών», εξήγησε ο εκπρόσωπος.

Η ιταλική πόλη φημίζεται για την πρωτοβουλία της που αφορά την ανάπτυξη του παιδιού δίνοντας έμφαση στις προσωπικές σχέσεις, στη μάθηση μέσω του παιχνιδιού και στην καθοδήγηση από τον ενθουσιασμό των παιδιών.

Η Πριγκίπισσα, λοιπόν, θα συναντηθεί με εκπαιδευτές, δασκάλους, γονείς, παιδιά, τοπικούς παράγοντες και επιχειρηματίες κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής της στην ιταλική πόλη, ενώ η σύντομη αυτή περιοδεία αποτελεί άλλο ένα βήμα προς την επιστροφή της στα βασιλικά της καθήκοντα.

Η επόμενη ημέρα της Κέιτ από την περιπέτεια με τον καρκίνο

Μετά τη θεραπεία της για τον καρκίνο – το είδος του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί – η Κέιτ ανακοίνωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι είναι σε ύφεση.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της θεραπείας της, είχε αναφερθεί στις καλές και τις κακές μέρες, ενώ έχει χαρακτηρίσει την περιπέτεια της υγείας της ως μία «εμπειρία που της άλλαξε τη ζωή».

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η Κέιτ συγκαταλέγεται σταθερά ανάμεσα στα πιο δημοφιλή μέλη της βασιλικής οικογένειας και το ταξίδι της στην Ιταλία αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά και των ΜΜΕ.



Η ίδια έχει κάνει σύντομα ταξίδια στη Γαλλία και την Ιορδανία, καθώς και ιδιωτικές διακοπές, αλλά αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη της Πριγκίπισσας της Ουαλίας στο εξωτερικό εδώ και σχεδόν τρεισήμισι χρόνια.



Φυσικά, η επίσκεψη στην Ιταλία θα δώσει μια διεθνή διάσταση στο Βασιλικό Κέντρο του Ιδρύματος για την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, το οποίο ιδρύθηκε το 2021 και διερευνά πώς τα δύσκολα προβλήματα ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των εθισμών και των προβλημάτων ψυχικής υγείας, μπορούν να έχουν βαθιές ρίζες στην πρώιμη παιδική ηλικία.