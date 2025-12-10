Η Κέιτ στέλνει χριστουγεννιάτικες κάρτες στους θαυμαστές της - Δες πώς μπορείς να λάβεις και εσύ μια

Πώς θα σου φαινόταν να λάβεις μια χριστουγεννιάτικη ευχητήρια επιστολή από μια πραγματική πριγκίπισσα, εν προκειμένω από την ίδια την Κέιτ; Αν πάλι γνωρίζεις κάποιον που είναι φανατικός θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, μπορείς να του κάνεις μια έκπληξη εξασφαλίζοντας ένα ιδιόχειρο γράμμα από κάποιο μέλος.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Ανακτόρων, ο κάθε πολίτης είτε βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο είτε στο εξωτερικό μπορεί να λάβει ευχητήρια κάρτα για τα Χριστούγεννα αρκεί να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες. Αρχικά θα πρέπει να κάνει εκείνος το πρώτο βήμα, δηλαδή να στείλει ένα γράμμα προς το πρόσωπο που επιθυμεί / συμπαθεί ώστε να εξασφαλίσει απάντηση.

Έτσι λοιπόν, αν θέλεις το γράμμα που θα λάβεις να είναι από την ίδια την πριγκίπισσα της Ουαλίας, δεν έχεις παρά να στείλεις την δική σου πρώτα στην παρακάτω διεύθυνση.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αυστηρή μορφή ή πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσεις, απλώς φρόντισε να μην ξεχάσεις να γράψεις σωστά τη διεύθυνσή σου.

Για την Κέιτ, η κάρτα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

TRH The Prince & Princess of Wales, Kensington Palace, London, United Kingdom, W8 4PX.

Αν και δεν είναι γνωστό το χρονικό περιθώριο που θα πρέπει να περιμένετε, σύμφωνα με το περιοδικό Metro αλλά και την ιστοσελίδα των Ανακτόρων, διαβεβαιώνεται πως η απάντηση θα έρθει.

Αν πάλι θέλετε να στείλετε τις ευχές σας αλλά και κάποιο μικρό γράμμα προσωπικά στον ίδιο τον βασιλιά Κάρολο, δεν έχετε παρά να το στείλετε στην παρακάτω διεύθυνση.

Ταχυδρομήστε την στη διεύθυνση:

His Majesty The King, Buckingham Palace, London SW1A 1AA.

Η βασιλική οικογένεια της Αγγλίας δέχεται επιστολές από τους θαυμαστές της καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και δεν περιορίζεται μόνο στην εορταστική περίοδο. Αν θέλετε να στείλετε τις ευχές σας στην Κέιτ για τα 44α της γενέθλια τον Ιανουάριο, μπορείτε να το κάνετε ελεύθερα.

Ο ιστότοπος της Βασιλικής Οικογένειας εξηγεί ότι οποιοσδήποτε είναι ευπρόσδεκτος να στείλει μια επιστολή, εφόσον δεν έχει πολιτικούς σκοπούς ή δεν ζητά από τον Βασιλιά να παρέμβει σε προσωπικές διαφορές. Επίσης, δεν μπορεί να δεχτεί δώρα για λόγους ασφαλείας.