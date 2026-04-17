Η Κέιτλιν Τζένερ δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό λόγω της πολιτικής διαβατηρίων του Τραμπ

Η Κέιτλιν Τζένερ, η οποία γεννήθηκε ως Γουίλιαμ Μπρους Τζένερ, κέρδισε χρυσό μετάλλιο στο δέκαθλο στους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 και στη συνέχεια εμφανίστηκε σε κουτιά δημητριακών σε όλη τη χώρα. Αργότερα παντρεύτηκε την Κρις Τζένερ, με την οποία απέκτησε την Κένταλ Τζένερ και την Κάιλι Τζένερ.

Το 2015, η Κέιτλιν Τζένερ έκανε την αποκάλυψη ότι θα άλλαζε το φύλο της, άλλαξε το όνομά της και έγινε μία από τις πιο γνωστές τρανς γυναίκες στον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, παρέμεινε διαχρονικά Ρεπουμπλικανή και έχει ταχθεί κατά το δικαίωμα των ανηλικων να επιλέγουν ελεύθερα το φύλο τους, ενώ έχει επίσης εκφραστεί εναντίον των τρανς αθλητών. Γι’ αυτό και ήταν ειρωνικό όταν το πιο γνωστό πρόσωπο των τρανς υποστηρικτών του κινήματος «Κάντε την Αμερική Μεγάλη Ξανά» εμφανίστηκε στην εκπομπή της Τόμι Λάρεν αυτή την εβδομάδα και αποκάλυψε ότι η πολιτική διαβατηρίων του Ντόναλντ Τραμπ έχει καταστήσει αδύνατο για εκείνη να ταξιδεύει στο εξωτερικό.

«Τι να κάνω; Αυτό είναι θέμα ασφάλειας. Δεν μπορώ πλέον να ταξιδέψω διεθνώς. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το διαβατήριό μου», είπε η Τζένερ. Το ανανεωμένο διαβατήριό της πλέον αναγράφει το φύλο της ως «άρρεν» παρά το γεγονός ότι επί μία δεκαετία όλα τα επίσημα έγγραφά της την ανέφεραν ως γυναίκα. Έγραψε προσωπική επιστολή στον Τραμπ εξηγώντας του τις συνέπειες. Του ζήτησε βοήθεια.

Ο Τραμπ δεν απάντησε ποτέ

Η αντίδρασή της; «Δεν έχω ακούσει κάτι από εκείνον. Είναι κάπως απασχολημένος αυτή την περίοδο. Ο δείκτης φύλου μου δεν είναι μεγάλο θέμα. Το καταλαβαίνω και δεν τον κατηγορώ καθόλου. Τον αγαπώ και αγαπώ αυτό που κάνει». Τον αγαπά. Τον άνθρωπο που της αφαίρεσε τη δυνατότητα να ταξιδεύει. Τον άνθρωπο που δεν απάντησε ποτέ στην επιστολή της.

Τον άνθρωπο που έχει στοχοποιήσει συστηματικά τους τρανς Αμερικανούς μέσω εκτελεστικών διαταγμάτων, απαγορεύσεων στον στρατό, περιορισμών στην υγειονομική περίθαλψη και απαγορεύσεων στον αθλητισμό. Τον αγαπά και αγαπά αυτό που κάνει.

Η Τζενερ είναι σελέμπριτι, οι υπόλοιποι σαν και αυτήν;

Ας είμαστε ξεκάθαροι για το πραγματικό διακύβευμα εδώ, όχι για την Κέιτλιν Τζένερ, που έχει τα μέσα και τη δημόσια προβολή για να το διαχειριστεί, αλλά για τα περίπου 1,6 εκατομμύρια τρανς άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες που δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. Έρευνα σε 84.000 τρανς ενήλικες έδειξε ότι το 22% έχει βιώσει παρενόχληση, επίθεση ή άρνηση υπηρεσιών όταν τα έγγραφά τους δεν ταίριαζαν με την εμφάνισή τους. Ένα διαβατήριο με λάθος δείκτη φύλου δεν είναι απλή ταλαιπωρία. Για πολλούς ανθρώπους, είναι ζήτημα ασφάλειας.

Η Τζένερ το παραδέχτηκε κι η ίδια: «Για πολλούς ανθρώπους, αυτό είναι τεράστιο ζήτημα». Παραδέχτηκε ακόμη ότι η πολιτική αυτή μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τη δυνατότητά της να ψηφίσει. Κι όμως: «Τον αγαπώ». Αυτό είναι το αποτέλεσμα του να λες στον εαυτό σου επί χρόνια ότι οι Ρεπουμπλικανοί πολιτικοί που στηρίζεις δεν εννοούν πραγματικά όσα λένε όταν στοχοποιούν την κοινότητά σου. Ότι θα κάνουν εξαίρεση για σένα. Ότι αν μείνεις σιωπηλός για τα δικαιώματα των τρανς, αν καταδικάσεις τα «σωστά» τρανς ζητήματα και αν αποδείξεις ότι είσαι αρκετά «αποδεκτός», θα προστατευτείς. Η πολιτική διαβατηρίων του Τραμπ δεν κάνει εξαιρέσεις για Ολυμπιονίκες.

Δεν κάνει εξαιρέσεις για διασημότητες που συνδέονται με την οικογένεια Καρντάσιαν. Δεν κάνει εξαιρέσεις για Ρεπουμπλικανούς δωρητές. Δεν απαντά σε προσωπικές επιστολές. Η τρανς κοινότητα προσπάθησε να την προειδοποιήσει. Δεν άκουσε. Και τώρα εμφανίζεται στην εκπομπή της Τόμι Λάρεν, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ταξιδέψει διεθνώς και ότι αγαπά τον άνθρωπο που της το προκάλεσε. Το πιο θλιβερό δεν είναι ότι ο Τραμπ δεν απάντησε ποτέ στην επιστολή της. Είναι ότι εκείνη συνεχίζει να βρίσκει δικαιολογίες γι’ αυτόν.