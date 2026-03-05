Η Κίνα ετοιμάζεται να παρουσιάσει στον πλανήτη το σχέδιο της για να κατακτήσει το μέλλον

Η Κίνα πέρασε τα προηγούμενα πέντε χρόνια καλλιεργώντας ένα περιβάλλον καινοτομίας και νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό της. Η επόμενη πενταετία θα είναι αφιερωμένη στο να απολαύσει τους καρπούς αυτών των προσπαθειών και στην μεταρρύθμιση της οικονομίας της – καθώς και της θέσης της στον κόσμο.



Αυτό, σύμφωνα με ειδικούς και παρατηρητές, θα είναι το μήνυμα που θα φτάσει στους χιλιάδες συνέδρους από ολόκληρη τη χώρα που θα μαζευτούν στο Πεκίνο για την πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη ετήσια συνάντηση κατά την οποία η ηγεσία της χώρας παρουσιάζει τις προτεραιότητές της για την επόμενη χρονιά, καθώς και τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για να τις υποστηρίξει.



Η εν λόγω συνάντηση αποτελεί σύμβολο των αυστηρά ελεγχόμενων πολιτικών διαδικασιών της Κίνας, ενώ οι αυταρχικοί ηγέτες του Πεκίνου γνωρίζουν πολύ καλά την αντιπαράθεση που δημιουργείται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή δημοκρατία στον κόσμο, σπαράσσονται από εσωτερικές κομματικές διαμάχες και εμπλέκονται σε μια ακόμη κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Quantum technology, biomanufacturing, hydrogen and nuclear fusion power, brain-computer interfaces, embodied AI and 6G mobile communications, have been highlighted as new growth drivers in the recommendations for formulating the 15th Five-Year Plan, which were adopted at a key… pic.twitter.com/fzf28lQfzE — China Economy (@CE_ChinaEconomy) March 4, 2026

Το 15ο πενταετές πλάνο

Στην κορυφή της φετινής ατζέντας βρίσκεται η έγκριση του 15ου «πενταετούς σχεδίου», του πλάνου δηλαδή που περιγράφει το πώς το Πεκίνο σκοπεύει να διατηρήσει και ενισχύσει την οικονομική του ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία.



Οι λεπτομέρειες του νέου πενταετούς πλάνου χαράσσονται πίσω από κλειστές πόρτες από το στενό κύκλο του ηγέτη της χώρας, ΣΙ Ζινπίνγκ, εδώ και μήνες.



Έτσι, τα σχεδόν 3.000 μέλη του Λαϊκού Εθνικού Κογκρέσου θα δώσουν το πράσινο φως στο έγγραφο – πιθανότατα με κάποια σχόλια βουλευτών - κατά τη διάρκεια μίας εθιμοτυπικής τελετής που θα μεταδοθεί σε απευθείας μετάδοση σε ολόκληρη τη χώρα.



Ενθουσιασμένο από τις πρόσφατες επιτυχίες – καθώς οι νέες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας ανταγωνίζονται Αμερικανούς αντιπάλους, οι πρωταθλητές των ηλεκτρικών οχημάτων κυριαρχούν στις παγκόσμιες πωλήσεις και τα ανθρωποειδή ρομπότ της εντυπωσιάζουν τον κόσμο – το Πεκίνο πρόκειται να χρησιμοποιήσει το σχέδιο για να ενισχύσει περαιτέρω την καινοτομία και να ενισχύσει την οικονομική ισχύ και τη διεθνή επιρροή της χώρας.

Κίνδυνοι και ευκαιρίες

Ταυτόχρονα, όμως, η ηγεσία του Ασιατικού γίγαντα γνωρίζει ότι το νέο οικονομικό πλάνο της χώρας παρουσιάζεται σε μία στιγμή υψηλών κινδύνων, αλλά και μεγάλων ευκαιριών.



Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων είναι εξαιρετικά ρευστή, καθώς οι πολιτικές που ακολουθούν οι ΗΠΑ είναι όλο και πιο διχαστικές και απρόβλεπτες, οι τεχνολογίες εξελίσσονται και μεταμορφώνουν την αγορά εργασίας, αλλά και τον πόλεμο, η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με επιβράδυνση της ανάπτυξης και μείωση του πληθυσμού, ενώ αυξάνονται οι κίνδυνοι για το εμπόριο ΗΠΑ – Κίνας, αλλά και το μεταξύ τους τεχνολογικός ανταγωνισμός.



Η κρίση που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει δραματικά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και το αν η Κίνα θα καταφέρει να κυριαρχήσει στο νέο τοπία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το τι θα καταφέρει ο Σι Ζινπίνγκ με την οικονομία της χώρας του.