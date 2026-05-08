Η Κίνα γέμισε με σειρές φτιαγμένες με ΑΙ, ανησυχία στο κοινό και την αγορά

Η κινεζική αγορά streaming βιώνει πρωτοφανή σκηνικά, καθώς σειρές μικρού μήκους που έχουν δημιουργηθεί με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εκτοξεύσει την παραγωγή σε ασύλληπτα επίπεδα, απειλώντας θέσεις εργασίας ηθοποιών, σκηνοθετών και τεχνικών. Σύμφωνα με ανάλυση των New York Times, τον Μάρτιο του 2026 προστέθηκαν 50.000 νέα AI «microdramas» στην πλατφόρμα Douyin (το κινεζικό TikTok), συγκεντρώνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια views. Τα νούμερα είναι σοκαριστικά, αν αντιληφθεί κανείς ότι η συνολική βιομηχανία των microdramas προβλέπεται να ξεπεράσει φέτος τα 16,5 δισ. δολάρια!



Η εκρηκτική άνοδος των AI Microdramas

Η ByteDance, ιδιοκτήτρια του TikTok, κυκλοφόρησε φέτος το προηγμένο εργαλείο video Seedance AI που είναι δυνατό να παράγει φωτορεαλιστικά κλιπ. Αυτά τα επεισόδια μικρού μήκους είναι βελτιστοποιημένα για θέαση σε κινητά τηλέφωνα και έχουν γίνει viral, αφού έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής και μπορούν να φτιαχτούν από τον καθένα. Η ευκολία πρόσβασης σε εργαλεία AI μειώνει τα όποια εμπόδια, δημιουργώντας ένα «εργοστάσιο AI περιεχομένου» αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Επιπτώσεις στην απασχόληση

Ηθοποιοί όπως ο Λι Ζιάο δεν βλέπουν με καλό μάτι με αυτήν την εξέλιξη, καθώς θεωρούν πως αρκετοί ρόλοι θα εξαφανιστούν στο άμεσο μέλλον. Από την άλλη, σκηνοθέτες όπως ο Γουάνγκ Γιουσούν προχώρησαν σε απολύσεις συνεργατών λόγω της μειωμένης ζήτησης live-action παραγωγών, ενώ συνεχίζονται παράλληλα και οι νομικές διαμάχες για μη εξουσιοδοτημένη χρήση γνωστών στελεχών της βιομηχανίας του κινηματογράφου, μέσω του ΑΙ. Παράλληλα, υποθέσεις αντικατάστασης εργαζομένων με μηχανισμούς AI φτάνουν στα δικαστήρια Κίνας σε μηνιαία βάση.



Ρύθμιση από την κινεζική κυβέρνηση

Οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας απαιτούν τη σχετική σήμανση AI σε οτιδήποτε δεν έχει φτιαχτεί από ανθρώπινο παράγοντα, ενώ παράλληλα έχουν να αντιμετωπίσουν τη δυσαρέσκεια πολλών επαγγελματιών που δείχνουν να είναι απροστάτευτοι στο τσουνάμι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη.