Η κίνηση αίνιγμα του Χάαλαντ που τον «στέλνει» στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ «βγάζει μάτια» στο φετινό Μουντιάλ και έχει οδηγήσει την Νορβηγία στα προημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία στη ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι εμφανίσεις του Νορβηγού φορ , προσελκύουν το ενδιαφέρων των μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ και πόσο μάλλον την Ρεάλ Μαδρίτης , όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα , ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο ιδανικός επιθετικός που λείπει τόσο καιρό από τον ισπανικό σύλλογο.

Παράλληλα η αγκαλιά του με τον Βινίσιους Τζούνιορ έχει αναζωπυρώσει τις φήμες περί μεταγραφής του στην «Βασίλισσα». Μάλιστα οι δύο τους διατηρούν άψογες θέσεις καθώς κανείς τους δεν κρύβει τον αμοιβαίο σεβασμό που τρέφει ο ένας για τον άλλο. Ακόμα ο πρόεδρος της πρώην ομάδας του της Μπορούσια Νόρτμουντ , Γιοακίμ Βάτσκε είχε δηλώσει δημόσια πως ο Χάαλαντ επιθυμεί να γίνει κάτοικος Μαδρίτης. Συγκεκριμένα δήλωσε : «Ο Έρλινγκ αγαπά τη Ρεάλ Μαδρίτης και δεν το κρύβει . Νομίζω ότι σε λίγο καιρό, σε δύο ή τρία χρόνια, θα παίξει εκεί, αλλά όχι τώρα. Θα έρθει η ώρα του»