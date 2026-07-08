Η Κίρκη που «κλέβει» την παράσταση: Γιατί όλοι μιλούν για τη Σαμάνθα Μόρτον στην «Οδύσσεια»

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές αφίξεις της χρονιάς, με ένα καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ.

Ωστόσο, πριν ακόμη η ταινία φτάσει στο ευρύ κοινό, ένα όνομα μοιάζει να κερδίζει τις εντυπώσεις περισσότερο από κάθε άλλο: αυτό της Σαμάνθα Μόρτον.



Η ερμηνεία που προκάλεσε όρθιο χειροκρότημα



Παρότι η παρουσία της στην ταινία είναι περιορισμένη, οι πρώτες αντιδράσεις κάνουν λόγο για μία από τις πιο δυνατές ερμηνείες της «Οδύσσειας».

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η παραγωγός Έμα Τόμας στο περιοδικό Empire, μετά την ολοκλήρωση της σκηνής της ως Κίρκη, ολόκληρο το καστ και το συνεργείο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Samantha Morton as Circe was applauded by the cast and crew of Christopher Nolanʼs ‘THE ODYSSEY.’



“When she finished her scene, she got a round of applause from the cast and crew,” reveals Emma Thomas. “That’s something we hadn’t seen since Heath Ledger on 'The Dark Knight.'”… pic.twitter.com/mQrf2viuph — Nexus Point News (@NexusPointNews) July 2, 2026

Η ίδια μάλιστα συνέκρινε τη στιγμή με την αντίδραση που είχε προκαλέσει η ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ ως Τζόκερ στα γυρίσματα του «The Dark Knight», υπογραμμίζοντας ότι ήταν η πρώτη φορά μετά από τότε που βίωσαν κάτι αντίστοιχο.

Οι πρώτες κριτικές αποθεώνουν τη Μόρτον



Οι πρώτες δημοσιογραφικές προβολές επιβεβαιώνουν τον ενθουσιασμό.

Ο κινηματογραφικός συντάκτης της The Independent, Τζέικομπ Στόλγουορθι, σημειώνει ότι η Σαμάνθα Μόρτον «σχεδόν κλέβει ολόκληρη την παράσταση» στις λίγες σκηνές όπου εμφανίζεται ως Κίρκη.

Αντίστοιχα, ο Τζόσουα Ρόθκοπφ των Los Angeles Times χαρακτήρισε τις σκηνές της «απίστευτες, μαγευτικές και υπέροχες», ενώ το Time Out ξεχώρισε την ερμηνεία της ως μία από τις κορυφαίες του συνόλου, κάνοντας λόγο για μια συγκλονιστική παρουσία.

Η Κίρκη του Ομήρου μέσα από το βλέμμα του Νόλαν



Στο ομηρικό έπος, η Κίρκη είναι η ισχυρή μάγισσα που κατοικεί στο νησί Αιαία. Είναι γνωστή επειδή μεταμορφώνει τους συντρόφους του Οδυσσέα σε χοίρους, πριν τελικά βοηθήσει τον ήρωα στο ταξίδι της επιστροφής του.

Αν και ο ρόλος της στην αφήγηση δεν καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του έργου, θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές της «Οδύσσειας».

Οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι η κινηματογραφική εκδοχή του Νόλαν διατηρεί αυτή τη δυναμική, με τη Μόρτον να αφήνει έντονο αποτύπωμα παρά τον περιορισμένο χρόνο εμφάνισής της.

«Ήταν η πρώτη που είχα στο μυαλό μου»



Ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει δηλώσει ότι επιθυμούσε εδώ και χρόνια να συνεργαστεί με τη Βρετανίδα ηθοποιό.

«Η Σαμάνθα Μόρτον είναι μια ηθοποιός με την οποία ήθελα να συνεργαστώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ήταν η πρώτη που είχα στο μυαλό μου όταν ολοκλήρωσα το σενάριο της Κίρκης και αποφασίσαμε πώς θα προσεγγίσουμε τον χαρακτήρα», ανέφερε ο σκηνοθέτης.

Πρόκειται για μια σπάνια δημόσια τοποθέτηση από τον Νόλαν, ο οποίος συνήθως αποφεύγει να προαναγγέλλει ερμηνείες πριν από την κυκλοφορία των ταινιών του.

Ποια είναι η Σαμάνθα Μόρτον



Η Σαμάνθα Μόρτον θεωρείται μία από τις σημαντικότερες Βρετανίδες ηθοποιούς της γενιάς της. Έγινε ευρύτερα γνωστή με το «Sweet and Lowdown» του Γούντι Άλεν, που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου.

Ακολούθησαν ταινίες όπως τα «Minority Report», «Morvern Callar» και «In America», για το οποίο απέσπασε δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ, αυτή τη φορά στην κατηγορία Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Το τηλεοπτικό κοινό τη γνώρισε μέσα από τις σειρές «Harlots», «The Serpent Queen» και κυρίως από τον ρόλο της Alpha στο «The Walking Dead», μία από τις πιο χαρακτηριστικές ανταγωνίστριες της σειράς.

Ένα καστ γεμάτο αστέρες



Η νέα ταινία του Νόλαν διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καστ των τελευταίων ετών, με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Αν Χάθαγουεϊ, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και πολλούς ακόμη.

Ωστόσο, αν οι πρώτες κριτικές επιβεβαιωθούν και από το κοινό μετά την πρεμιέρα, τότε η Σαμάνθα Μόρτον ίσως αποδειχθεί η μεγάλη έκπληξη της «Οδύσσειας», κερδίζοντας τις εντυπώσεις με μια ερμηνεία που ήδη συγκρίνεται με τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία των ταινιών του Κρίστοφερ Νόλαν.





Πηγές: Empire, The Independent, Los Angeles Times, Time Out, Vogue.