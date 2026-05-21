Η ΝΔ απορρίπτει την εξεταστική για τις υποκλοπές - «Γραμμή» αυξημένης πλειοψηφίας

Διαδοχικές κοινοβουλευτικές μάχες, οι οποίες αναμένεται να ανεβάσουν στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο είναι η σημερινή και η αυριανή σχετικά με τα αιτήματα για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής Προανακριτικής Επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και για σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών.

Εξάλλου και για τις δύο κοινοβουλευτικές δοκιμασίες, που πρόκειται σήμερα και αύριο να υποβληθεί η πλειοψηφία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή των επιτελών του, αλλά και του Αντιπροέδρου, Κωστή Χατζηδάκη μέσω zoom, καθώς χθες βρίσκονταν στη Γερμανία.

Με 151 ψήφους η εξεταστική

Όπως σας έχει ενημερώσει εδώ και ημέρες ο FLASH η κυβέρνηση προσανατολίζεται να ενεργοποιήσει το άρθρο 144 του Κανονισμού της Βουλής βάσει του οποίου για αιτήματα περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής, που άπτονται θεμάτων εθνικής ασφάλειας η απαιτούμενη πλειοψηφία είναι το 151 και όχι το 120.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την πλειοψηφία θα επιχειρηματολογήσουν ότι οι αναφορές περί κατασκοπείας και ΕΥΠ στο σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ δικαιώνουν απόλυτα την κυβερνητική οπτική. Σε κάθε περίπτωση, επισήμως από την κυβέρνηση αποφεύγουν να ανοίξουν τα χαρτιά τους και παραπέμπουν στην αυριανή διαδικασία. Εξάλλου, κατά τη χθεσινή διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή ο πρόεδρος, Νικήτας Κακλαμάνης παρέπεμψε στην αυριανή Ολομέλεια, όταν ερωτήθηκε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ βάσει ποιου άρθρου του Κανονισμού της Βουλής θα διεξαχθεί η διαδικασία της Παρασκευής.

Πάντως, το κλίμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση είναι από χθες τεταμένο στο φόντο της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης επετέθη με σφοδρότητα κατά του Διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Από την κυβέρνηση απευθύνουν δριμύ κατηγορώ κατά του ΠΑΣΟΚ για διαρροές από μία απόρρητη συνεδρίαση, κάνουν λόγο για κατήφορο της Χαριλάου Τρικούπη και επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε…πράσινη Ζωή.

Το κυβερνών κόμμα σημειώνει ότι σε μία περίοδο, όπου η ΕΥΠ καλείται να διαχειριστεί νευραλγικής φύσεως ζητήματα για την εθνική ασφάλεια η απειλή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να κινηθεί νομικά εναντίον του επικεφαλής της είναι πρωτοφανής στα ελληνικά και ευρωπαικά χρονικά. Σε κάθε περίπτωση το ζήτημα των διαρροών έχει προσλάβει πολύ σοβαρές διαστάσεις, καθώς ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε την διαρροή απόρρητων διαλόγων κοινοβουλευτική εκτροπή παραπέμποντας το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.