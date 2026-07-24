Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη χημεία του σώματος - Τι δείχνει νέα μελέτη

Για εκατομμύρια χρόνια ο ανθρώπινος οργανισμός εξελίχθηκε σε ένα περιβάλλον όπου τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) στην ατμόσφαιρα παρέμεναν σχετικά σταθερά. Τι συμβαίνει όμως τώρα που η συγκέντρωση αυτού του αερίου αυξάνεται συνεχώς εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων; Μια νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η αλλαγή αυτή μπορεί ήδη να αφήνει το αποτύπωμά της στο αίμα μας.

Μακροχρόνιες μεταβολές σε βασικά στοιχεία του αίματος

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αυξηθεί τα επίπεδα μιας ουσίας που σχετίζεται με τη μεταφορά του CO₂ στο αίμα, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τα επίπεδα ασβεστίου και φωσφόρου. Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Air Quality, Atmosphere & Health και βασίστηκε σε δεδομένα από μια από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Εθνική Έρευνα Υγείας και Διατροφής (NHANES), οι μεταβολές αυτές ακολουθούν την άνοδο του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και ενδέχεται να αποτελούν ένδειξη ότι το ανθρώπινο σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί σε ένα περιβάλλον με περισσότερο CO₂.

Τα αυξημένα επίπεδα διττανθρακικών και η μείωση ασβεστίου και φωσφόρου

Οι ερευνητές ανέλυαν εξετάσεις αίματος από περίπου 7.000 ανθρώπους κάθε δύο χρόνια, από το 1999 έως το 2020. Εξέτασαν κυρίως τρεις δείκτες: τα επίπεδα διττανθρακικών στο αίμα, τα επίπεδα ασβεστίου και τα επίπεδα φωσφόρου. Οι ουσίες αυτές συμμετέχουν στη διατήρηση της ισορροπίας του οργανισμού όταν αλλάζει η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα.

Το σώμα μας παράγει φυσιολογικά CO₂ κάθε φορά που τα κύτταρα χρησιμοποιούν οξυγόνο για να παράγουν ενέργεια. Το μεγαλύτερο μέρος του μεταφέρεται στο αίμα με τη μορφή διττανθρακικών και στη συνέχεια αποβάλλεται από τους πνεύμονες όταν εκπνέουμε. Όταν όμως αυξάνεται το CO₂ που εισέρχεται στον οργανισμό, το σώμα ενεργοποιεί μηχανισμούς αντιστάθμισης για να διατηρήσει σταθερό το εσωτερικό του περιβάλλον. Ένας από αυτούς είναι η αύξηση των διττανθρακικών στο αίμα, ώστε να εξουδετερωθούν οι επιδράσεις της αυξημένης οξύτητας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή ακριβώς η τάση φαίνεται να έχει καταγραφεί στον πληθυσμό των ΗΠΑ. Τα επίπεδα διττανθρακικών αυξήθηκαν περίπου κατά 7% από το 1999 έως το 2020, ενώ η αύξηση αυτή κινήθηκε παράλληλα με την άνοδο του ατμοσφαιρικού CO₂.

Με βάση τα μαθηματικά μοντέλα των επιστημόνων, αν η ίδια τάση συνεχιστεί, τα επίπεδα των διττανθρακικών στο αίμα θα μπορούσαν να φτάσουν το ανώτερο όριο που θεωρείται σήμερα φυσιολογικό περίπου σε 50 χρόνια.

Πιθανές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία

Παράλληλα, η μελέτη εντόπισε σταδιακή μείωση του ασβεστίου και του φωσφόρου στο αίμα, στοιχείων απαραίτητων για τη λειτουργία του οργανισμού, τα οποία συμβάλλουν στην υγεία των οστών, στη λειτουργία των μυών, στη μετάδοση των νευρικών σημάτων και στην παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα. Οι επιστήμονες θεωρούν πιθανό ότι η μείωση αυτή σχετίζεται με τον τρόπο που το σώμα χρησιμοποιεί αυτά τα μέταλλα για να αντιμετωπίσει την αυξημένη παρουσία CO₂. Όταν αυξάνεται η οξύτητα στο αίμα, τα οστά μπορούν να λειτουργήσουν ως «αποθήκη» που βοηθά στη ρύθμιση της ισορροπίας, απελευθερώνοντας ή αποθηκεύοντας συγκεκριμένα στοιχεία.

Το βασικό μήνυμα της εργασίας είναι ότι οι αλλαγές στη χημεία του αίματος που παρατηρούνται τις τελευταίες δεκαετίες χρειάζονται περισσότερη έρευνα. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε αρκετά για τις επιπτώσεις της βραχυχρόνιας έκθεσης σε υψηλές συγκεντρώσεις CO₂, όπως σε κλειστούς χώρους με ανεπαρκή εξαερισμό, αλλά γνωρίζουμε πολύ λιγότερα για το τι μπορεί να συμβεί μετά από μακροχρόνια ή διά βίου έκθεση σε σταδιακά αυξανόμενα επίπεδα.