Η κλιματική κρίση αλλάζει τους καύσωνες στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ελλάδα

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα κλιματική πραγματικότητα, καθώς οι καύσωνες εμφανίζονται πλέον συχνότερα, νωρίτερα μέσα στο έτος και με ολοένα μεγαλύτερη ένταση.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας ανάλυσης του ClimateHub, του ελληνικού κόμβου πληροφόρησης για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, η οποία καταγράφει μια σαφή επιτάχυνση των ακραίων θερμικών φαινομένων σε ολόκληρη την ήπειρο.

Την ώρα που ο υδράργυρος καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη βιώνει έναν από τους πιο πρώιμους και εκτεταμένους καύσωνες που έχουν ποτέ καταγραφεί.

Η Ευρώπη αλλάζει κλιματικά

Η ανάλυση του ClimateHub, που βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα της Υπηρεσίας Κλιματικής Αλλαγής Copernicus (C3S), δείχνει ότι η αύξηση των ημερών καύσωνα δεν αποτελεί πλέον μεμονωμένο φαινόμενο αλλά σταθερή τάση, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

Παρότι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης και των Βαλκανίων εξακολουθούν να καταγράφουν τα υψηλότερα επίπεδα ακραίας ζέστης, ακόμη και περιοχές με παραδοσιακά ήπια καλοκαίρια, όπως η Ολλανδία και η Νορβηγία, βλέπουν τις ημέρες καύσωνα να αυξάνονται αισθητά.

Στην Κεντρική Ευρώπη, μάλιστα, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι η αύξηση των ακραίων θερμών επεισοδίων επιταχύνεται τα τελευταία χρόνια, μετατρέποντας την περιοχή σε νέα ζώνη υψηλού κλιματικού κινδύνου.

Η Ελλάδα ξεκινά από υψηλή βάση

Για την Ελλάδα, οι επιστήμονες σημειώνουν ότι η χώρα είχε ήδη μεγάλο αριθμό ημερών καύσωνα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ωστόσο, τα δεδομένα της περιόδου 2020-2025 δείχνουν ότι το φαινόμενο αποκτά πλέον νέα χαρακτηριστικά.

Οι καύσωνες δεν είναι μόνο θερμότεροι, αλλά διαρκούν περισσότερο και εμφανίζονται ολοένα νωρίτερα, ακόμη και πριν από την κορύφωση του καλοκαιριού, ασκώντας έντονες πιέσεις στα οικοσυστήματα, στις ενεργειακές υποδομές και στη δημόσια υγεία.

Ο «πύρινος» Μάιος άνοιξε τον δρόμο

Σύμφωνα με το ClimateHub, ο εξαιρετικά θερμός Ιούνιος είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από το πρωτοφανές κύμα ζέστης που έπληξε την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη στα τέλη Μαΐου.

Σε αρκετές περιοχές οι θερμοκρασίες βρέθηκαν έως και 15 βαθμούς Κελσίου υψηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής, οδηγώντας στην κατάρριψη ιστορικών ρεκόρ στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τόσο απότομη θερμική εισβολή δεν άφησε χρόνο προσαρμογής ούτε στους ανθρώπους ούτε στα φυσικά οικοσυστήματα, επιτείνοντας παράλληλα την ξηρασία και τη μείωση της στάθμης των ποταμών.

Ρεκόρ θερμοκρασιών σε όλη την Ευρώπη

Η εικόνα επιβεβαιώνεται και από τον καύσωνα που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη. Η Ελβετία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία Ιουνίου στην ιστορία της, με 38 βαθμούς στη Βασιλεία, καταρρίπτοντας ρεκόρ σχεδόν οκτώ δεκαετιών.

Στη Γαλλία ο υδράργυρος άγγιξε τους 43,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Γερμανία και στις Κάτω Χώρες εκδόθηκαν πρωτοφανείς «κόκκινες» προειδοποιήσεις για ακραία ζέστη, με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη να φτάνει σε υψηλό 45 ετών.

Παρότι το επίκεντρο του φαινομένου εντοπίζεται στην Κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου βιώνουν παρατεταμένες περιόδους υψηλών θερμοκρασιών, οι οποίες ενισχύουν την ξηρασία και αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.

Οι πόλεις «βράζουν»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας, που καθιστά τις μεγάλες πόλεις πολύ πιο ευάλωτες στα κύματα καύσωνα.

Το τσιμέντο και η άσφαλτος αποθηκεύουν τη θερμότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας και την απελευθερώνουν τη νύχτα, με αποτέλεσμα οι νυχτερινές θερμοκρασίες σε μεγαλουπόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι και οι Βρυξέλλες να είναι έως και 10 βαθμούς υψηλότερες σε σχέση με τις γύρω περιοχές.

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκές πόλεις καταγράφουν κατά μέσο όρο σχεδόν διπλάσιες ημέρες καύσωνα σε σύγκριση με τις μη αστικές περιοχές.

Προειδοποίηση για το μέλλον

Το ClimateHub καταλήγει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αφήνουν περιθώρια αμφισβήτησης: οι καύσωνες στην Ευρώπη γίνονται ολοένα πιο συχνοί, πιο πρώιμοι και αισθητά πιο έντονοι.

Οι επιστήμονες τονίζουν ότι η Κεντρική Ευρώπη μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε περιοχή υψηλού κλιματικού κινδύνου, ενώ η Ελλάδα και οι χώρες του ευρωπαϊκού Νότου καλούνται να προσαρμόσουν άμεσα τις υποδομές, τα δίκτυα ενέργειας και τις πολιτικές δημόσιας υγείας απέναντι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ