Η Κλόε Καρντάσιαν μιλά ανοιχτά για την αποχή της από το σεξ και εξηγεί γιατί δεν το έχει μετανιώσει

Η Κλόε Καρντάσιαν αποκάλυψε δημόσια ότι έχει περάσει μεγάλο διάστημα χωρίς σεξ, μια επιλογή που, όπως λέει, δεν της προκαλεί καμία μεταμέλεια.



Η 41χρονη επιχειρηματίας και τηλεοπτική περσόνα εξήγησε ότι μετά τον χωρισμό της από τον Τρίσταν Τόμπσον, ύστερα από επανειλημμένες απιστίες, αποφάσισε να στρέψει την προσοχή της αλλού. Προτεραιότητά της πλέον είναι τα δύο παιδιά της, η 7χρονη Τρου και ο 3χρονος Τέιτουμ, και η καθημερινότητά τους.

