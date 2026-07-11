Με ευχές για καλό καλοκαίρι και υπόσχεση ότι θα επιστρέψουν στο τέλος του Αυγούστου, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος αποχαιρέτησαν τους τηλεθεατές της «Κοινωνίας Ώρα Mega», δίνοντας τη σκυτάλη στην ομάδα που θα κρατήσει συντροφιά στο κοινό τους επόμενους μήνες.

Η αλλαγή στην πρωινή ζώνη

Η ενημερωτική εκπομπή του MEGA περνά από τη Δευτέρα 14 Ιουλίου σε θερινό πρόγραμμα, διατηρώντας σταθερό το καθημερινό της ραντεβού στις 06:00, αλλά με διαφορετικά πρόσωπα στην παρουσίαση.

Την ενημέρωση θα αναλάβουν, σε εναλλασσόμενα δημοσιογραφικά δίδυμα, οι Νικήτας Κορωνάκης, Βελίκα Καραβάλτσιου, Ζήσης Μούσιος, Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη, Γιάννης Χρηστάκος και Βασίλης Τσεκούρας, καλύπτοντας την επικαιρότητα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το ραντεβού για τον Σεπτέμβριο

Στο φινάλε της τελευταίας εκπομπής, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ευχαρίστησε τους τηλεθεατές για τη στήριξη που έδειξαν όλη τη σεζόν, ανανεώνοντας το ραντεβού για τις 31 Αυγούστου.

Στο ίδιο κλίμα, η Ανθή Βούλγαρη ευχήθηκε ένα όμορφο καλοκαίρι στο κοινό, εκφράζοντας τη βεβαιότητά της πως η πρωινή παρέα του MEGA θα επιστρέψει δυναμικά με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.