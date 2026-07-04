Η Κολομβία «υπέταξε» την Γκάνα με 1 - 0 και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους «16»

Η Κολομβία αντιμετώπιζε στο «Arrowhead Stadium» την μαχητική Γκάνα. Οι τυπικά γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα , ωστόσο η Γκάνα ήταν αυτή που απείλησε πρώτη μόλις στο πρώτο λεπτό , με ένα μακρινό σουτ του Τόμας Πάρτεϊ να περνάει λίγο έξω από την εστία του Βάργκας.

Από εκεί και έπειτα η Κολομβία πήρε τον έλεγχο του αγώνα και κατάφερε να σκοράρει στο 14ο λεπτό με τον Τζον Αρίας , ο οποίος αξιοποίησε την σέντρα του Λουίς Σουάρεζ.

Λίγο αργότερα η Κολομβία λίγο έλειψε να διπλασιάσει τα τέρματα της , όμως ο άσσος της Μπάγερν Μονάχου Λουίς Ντίαζ αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Μοχίκα είχε την μεγαλύτερη ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκριση της Κολομβίας , αλλά υπολόγισε χωρίς την εξαιρετική επέμβαση του Ζίγκι που απέτρεψε το 2-0.

Φτάνουμε στο δεύτερο ημίχρονο και στο 56 λεπτό όπου ο Λουίς Ντίας κατάφερε να σκοράρει αλλά είδε το γκολ του να ακυρώνεται ως οφσαίντ.

Το 1 - 0 έμελλε να είναι και το τελικό σκορ της αναμέτρησης , καθώς η Γκάνα δεν μπόρεσε να βρει κάποια απάντηση στο γκολ αλλά και στις ευκαιρίες της Κολομβίας και ως εκ τούτου οι Λατινοαμερικάνοι πήραν την πρόκριση και το τελευταίο εισιτήριο για την επόμενη φάση του Μουντιάλ.