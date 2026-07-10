Η κολύμβηση γίνεται υποχρεωτική και στη Τετάρτη Δημοτικού-Πάνω από 52.000 μαθητές συμμετείχαν φέτος

Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην ενίσχυση του μαθήματος της κολύμβησης στα δημοτικά σχολεία, καθώς από τη νέα σχολική χρονιά επεκτείνεται και στη Δ' Δημοτικού, με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, την ασφάλεια στο νερό και την ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στη φυσική άσκηση.

Ζαχαράκη: «Η κολύμβηση είναι πολύτιμη δεξιότητα ζωής»

Με αφορμή τη συμμετοχή περισσότερων από 52.000 μαθητών και μαθητριών στο μάθημα της κολύμβησης κατά το σχολικό έτος 2025-2026, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, υπογράμμισε ότι ξεπεράστηκε ο στόχος των 50.000 συμμετοχών.

«Το γεγονός ότι περισσότεροι από 52.000 μαθητές και μαθήτριες συμμετείχαν φέτος στο μάθημα της κολύμβησης - ξεπερνώντας κατά πολύ τον στόχο των 50.000 που είχαμε θέσει - αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιβεβαίωση ότι μια εκπαιδευτική πολιτική με ξεκάθαρο κοινωνικό αποτύπωμα αγκαλιάζεται από τη σχολική κοινότητα.

Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη θάλασσα, η κολύμβηση δεν είναι απλώς ένα ακόμη αντικείμενο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Είναι μια πολύτιμη δεξιότητα ζωής, απαραίτητη στα παιδιά και στους μελλοντικούς ενήλικες, ενισχυμένη και με στοιχεία ναυαγοσωστικής κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύουμε ουσιαστικά τη διδασκαλία της κολύμβησης, επεκτείνοντάς την και στη Δ΄ Δημοτικού, διασφαλίζοντας έγκαιρο προγραμματισμό και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για κάθε παιδί, χωρίς αποκλεισμούς.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, τους Δήμους, τις Περιφέρειες, τους ναυαγοσώστες, τους προπονητές και όλους τους φορείς που συμβάλλουν στην υλοποίηση της διδασκαλίας της κολύμβησης. Ευχαριστώ επίσης τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τη συνεργασία μας στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τον οργανισμό Safe Water Sports για τη διαχρονική προσφορά του στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στο νερό, καθώς και την Arena Greece για τη σημαντική δωρεά 5.000 σετ κολύμβησης, που θα δώσουν τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο μάθημα με τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στους πρωταθλητές μας, τον Ασημένιο Ολυμπιονίκη Απόστολο Χρήστου και την Πρωταθλήτρια Ευρώπης Άννα Ντουντουνάκη, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια και αποτελούν φωτεινά πρότυπα για τη νέα γενιά».

Ρεκόρ συμμετοχών τα τελευταία χρόνια

Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα παρουσιάζει σταθερά ανοδική πορεία:

2023-2024: 35.369 μαθητές

2024-2025: 44.711 μαθητές

2025-2026: 52.002 μαθητές

Αναλυτικά, τη φετινή χρονιά συμμετείχαν:

Α' τρίμηνο: 14.729 μαθητές

Β' τρίμηνο: 15.028 μαθητές

Γ' τρίμηνο: 22.214 μαθητές

Ο σχεδιασμός για το σχολικό έτος 2026-2027 έχει ήδη ξεκινήσει.

Με τη νομοθετική πρωτοβουλία της υπουργού (άρθρο 119 του Ν. 4224/2025) θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την οργάνωση του μαθήματος της κολύμβησης.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται:

η επέκταση της υποχρεωτικής διδασκαλίας και στη Δ' Δημοτικού,

ο ορισμός Συντονιστή Κολύμβησης σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

αναλογία ενός καθηγητή Φυσικής Αγωγής ανά δέκα μαθητές,

έγκαιρος προγραμματισμός των λειτουργικών αναγκών πριν από κάθε σχολική χρονιά,

δυνατότητα υποστήριξης του μαθήματος από καθηγητές Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, όπου απαιτείται.

Στόχος η καθολική κολυμβητική επάρκεια

Για την υλοποίηση του προγράμματος απασχολούνται ήδη 270 καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδίκευση ή κατάρτιση στην κολύμβηση. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα συμμετάσχουν και σε πρόγραμμα επιμόρφωσης για θέματα ναυαγοσωστικής και ασφάλειας στο νερό, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Παράλληλα, η υπουργός ευχαρίστησε εκπαιδευτικούς, δήμους, περιφέρειες, ναυαγοσώστες, προπονητές, τον Safe Water Sports, την Arena Greece για τη δωρεά 5.000 σετ κολύμβησης, καθώς και τους πρωταθλητές Απόστολο Χρήστου και Άννα Ντουντουνάκη για τη στήριξή τους στην πρωτοβουλία.

Στρατηγικός στόχος του υπουργείου είναι μέσα στα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια να επιτευχθεί η καθολική κολυμβητική επάρκεια και η εκπαίδευση όλων των μαθητών άνω των 8 ετών στην ασφάλεια στο νερό και τη ναυαγοσωστική, μέσω ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης.