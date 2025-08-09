Η Komatsu επεκτείνει τη σειρά ελαστικοφόρων φορτωτών με το νέο WA170M-11

Το νέο αυτό μοντέλο, που αναπτύχθηκε και παράγεται στο Αννόβερο της Γερμανίας, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό στη Bauma 2025.

Με λειτουργικό βάρος περίπου 10 τόνων, το WA170M-11 είναι ένα ευέλικτο μηχάνημα ικανό να ανταποκριθεί σε ευρύ φάσμα εργασιών — από απαιτητικά έργα ως φορτωτής πολλαπλών εφαρμογών, μέχρι και τυπικές χωματουργικές εργασίες.

Ο Product manager, Michael Wadsack εξηγεί: «Είμαστε περήφανοι που προσθέτουμε ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο στη σειρά των ελαστικοφόρων φορτωτών μας. Έχει αναπτυχθεί σε στενή συνεργασία με πελάτες και αντιπροσώπους με βάση τις ανάγκες τους. Το νέο WA170M-11 διαθέτει έναν ισχυρό κινητήρα πετρελαίου 96kW Stage V και έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση, την ανθεκτικότητα και την ευκολία συντήρησης. Λόγω του ευέλικτου μεγέθους του, μεταφέρεται εύκολα και γρήγορα. Επιπλέον, μια ευρεία γκάμα εργοστασιακά εγκατεστημένου προαιρετικού εξοπλισμού επιτρέπει την εξατομίκευση για σχεδόν κάθε εφαρμογή.»

Εύκολο στη μεταφορά, ευέλικτο μέγεθος

Μεταφέρεται γρήγορα στο επόμενο εργοτάξιο χωρίς την ανάγκη για ειδική πλατφόρμα και λειτουργεί ακόμη και σε περιορισμένους χώρους. Με χαμηλό ύψος μόλις 3μ, μπορεί να μεταφερθεί με συμβατικά φορτηγά μεταφοράς με ύψος φόρτωσης έως 4μ. Το μήκος του στα 6,5μ επιτρέπει τη μεταφορά σε φορτηγά και χρήση σε στενά εργοτάξια.

Εξοπλισμένο με 4κύλινδρο κινητήρα πετρελαίου Komatsu 96kW, το νέο WA170M-11 φορτώνει, σηκώνει και τραβά σχεδόν οτιδήποτε συναντά στο εργοτάξιο. Ο κινητήρας πληροί το πρότυπο εκπομπών EU Stage V και τροφοδοτείται με οικολογικό καύσιμο HVO.

Oδική συμπεριφορά και άνεση για τον χειριστή

Η δυναμική συμπεριφορά του νέου μοντέλου εντυπωσιάζει. Χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, το μηχάνημα παραμένει σταθερό στο έδαφος. Το νέο, premium κάθισμα με αεροανάρτηση και ενσωματωμένη κονσόλα ελέγχου προσφέρει ιδιαίτερη άνεση. Προαιρετικά διατίθεται χειριστήριο διεύθυνσης τύπου joystick. Η κάμερα οπισθοπορείας είναι στον βασικό εξοπλισμό για πλήρη περιμετρική ορατότητα.

Ευέλικτο



Το νέο WA170M-11 διατίθεται με δύο διαφορετικά συστήματα σύνδεσης βραχίονα. Εκτός από την κλασική κινηματική τύπου Z, η Komatsu προσφέρει πλέον και την κινηματική Tool Linkage, γνωστή από τα μεγαλύτερα μοντέλα, για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία. Το Tool Linkage είναι ιδανικό για βαριά παρελκόμενα που αλλάζουν συχνά. Έτσι, το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ευελιξία και με τα υπάρχοντα παρελκόμενα για ποικιλία εργασιών. Ο νέος φορτωτής μπορεί να εξοπλιστεί με υδραυλικά υψηλής ροής, επιπλέον κυκλώματα ελέγχου, διαχείριση παρελκομένων ή κοτσαδόρο.

Το νέο φίλτρο σωματιδίων πετρελαίου, που αντικαθίσταται μόνο κάθε 6000 ώρες, επιτρέπει μακροχρόνια και αδιάλειπτη εργασία. Η επεξεργασία καυσαερίων είναι πλήρως αυτόματη, χωρίς να διακόπτεται η εργασία. Σταθερό και στιβαρό, με όλα τα σημεία συντήρησης συγκεντρωμένα και εύκολα προσβάσιμα από το έδαφος, κάτω από αναδιπλούμενο κάλυμμα κινητήρα. Όπως σε όλους τους συμπαγείς τροχοφόρους φορτωτές Komatsu, η καμπίνα μπορεί να ανασηκωθεί για ταχεία πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα. Όλες οι βασικές λειτουργίες εμφανίζονται στο μόνιτορ του μηχανήματος, ενώ το Komtrax fleet management system προσφέρεται δωρεάν.