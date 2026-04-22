Η Κομισιόν ενέκρινε το πρώτο συνδυαστικό mRNA εμβόλιο για COVID-19 και γρίπη για άνω των 50 ετών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έγκριση του πρώτου συνδυασμένου εμβολίου κατά της COVID-19 και της εποχικής γρίπης για άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω.
Το εμβόλιο, με την ονομασία mCombriax, έλαβε άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ μετά από θετική επιστημονική αξιολόγηση του European Medicines Agency.
Το mCombriax βασίζεται στην τεχνολογία mRNA και στοχεύει στην προστασία από τον ιό SARS-CoV-2 καθώς και από τρία στελέχη της εποχικής γρίπης (A-H1N1, A-H3N2 και τύπου B). Όπως και τα άλλα εμβόλια mRNA, εκπαιδεύει το ανοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει και να καταπολεμά τους ιούς.