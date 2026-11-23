Την παραβίαση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης EU Academy, στο πλαίσιο της κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε την περασμένη εβδομάδα, επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως έγινε γνωστό, το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων χρηστών, ενώ η πλήρης έκταση της παραβίασης εξακολουθεί να διερευνάται.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η πλατφόρμα EU Academy επηρεάστηκε από την κυβερνοεπιχείρηση που εντοπίστηκε εναντίον της Επιτροπής», δήλωσε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Όπως πρόσθεσε, η επίθεση είχε ως συνέπεια τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ που μίλησε ανώνυμα στο POLITICO, τα στοιχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ωστόσο, η συνολική έκταση της παραβίασης δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί. «Δεν έχει τελειώσει ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόσβαση του κοινού στην πλατφόρμα απενεργοποιήθηκε προληπτικά, ενώ εφαρμόζονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Ο Ρενιέ σημείωσε ότι η έρευνα για το εύρος της διαρροής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η Επιτροπή δεν απέστειλε ξεχωριστά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες που ενδέχεται να επηρεάστηκαν. Αντίθετα, ανάρτησε γενική ενημέρωση στον ιστότοπο της EU Academy, η οποία απευθύνεται στο σύνολο των χρηστών και περιλαμβάνει οδηγίες για την αναζήτηση βοήθειας. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν διευκρίνισε ότι η επιλογή αυτή έγινε για λόγους διαφάνειας.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS).

‼️🇪🇺 La Commission confirme une fuite de données personnelles sur sa propre plateforme de formation…



EU Academy est hors ligne. La page officielle parle d'un "cybersecurity incident.. involving personal data of EU Academy users"



Des noms et des mails ont fuité… La page… pic.twitter.com/B8QF3q197r — Kruptos (@KuptoKosmos) November 23, 2026

Τι πρέπει να προσέχουν οι χρήστες – Εκτός λειτουργίας έως τις 14 Ιανουαρίου

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της EU Academy, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι εντόπισε περιστατικό κυβερνοασφάλειας που αφορά προσωπικά δεδομένα χρηστών και ότι η διερεύνησή του συνεχίζεται. Παράλληλα, επισημαίνει πως η δημόσια πρόσβαση στην πλατφόρμα έχει ανασταλεί και έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα περιορισμού και αντιμετώπισης των επιπτώσεων, μεταξύ των οποίων προληπτικοί, διαγνωστικοί και διορθωτικοί έλεγχοι.

Η Επιτροπή προειδοποιεί ότι, λόγω της πιθανότητας απώλειας δεδομένων, οι χρήστες ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με απόπειρες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (spearphishing), κατάχρηση ταυτότητας, ανεπιθύμητα μηνύματα ή άλλες προσπάθειες πρόσβασης στις πληροφορίες τους.

Για τον λόγο αυτό, τους καλεί:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε ύποπτα ή ανεπιθύμητα email και μηνύματα.

Να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε νέες επαφές που επικοινωνούν μαζί τους στο πλαίσιο της EU Academy ή δραστηριοτήτων που σχετίζονται με αυτήν.

Να απευθύνονται σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων, εάν θεωρούν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν χρησιμοποιηθεί κακόβουλα.

Η ανακοίνωση διευκρινίζει επίσης ότι, όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, οι χρήστες δεν θα μπορούν να συνδεθούν, να συνεχίσουν τα μαθήματά τους ή να κατεβάσουν πιστοποιητικά. Επιπλέον, θα χρειαστεί να δημιουργήσουν νέους λογαριασμούς, καθώς το ιστορικό μάθησης δεν πρόκειται να μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα.

Η EU Academy αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας έως τις 14 Ιανουαρίου 2027. Η Κομισιόν ζητά συγγνώμη για την αναστάτωση και αναφέρει ότι, κατά την επαναλειτουργία, ενδέχεται να μην είναι αμέσως διαθέσιμο όλο το περιεχόμενο.

Για ερωτήσεις και ανησυχίες σχετικά με το περιστατικό, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC), μονάδα S.2, που έχει την ευθύνη επεξεργασίας των δεδομένων, στη διεύθυνση [email protected]. Εφόσον θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους δεν γίνονται πλήρως σεβαστά μετά την επικοινωνία με το JRC, μπορούν να απευθυνθούν στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Επιτροπής.

Νέες διακοπές στα εσωτερικά συστήματα της Κομισιόν

Η επιβεβαίωση της διαρροής ήρθε ενώ δύο ανώτεροι επίτροποι προειδοποίησαν το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ενδέχεται να υπάρξουν και άλλες προσωρινές διακοπές στη λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων, στο πλαίσιο των αναβαθμίσεων και των παρεμβάσεων ασφαλείας.

Η κυβερνοεπίθεση είχε ήδη προκαλέσει προβλήματα σε εργαζομένους, οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταχωρίσουν πληροφορίες σχετικά με τους μισθούς και τις άδειές τους, ενώ είχαν εκφραστεί ανησυχίες για πιθανή διαρροή μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων.

Σε εσωτερικό μήνυμα που εστάλη τη Δευτέρα και περιήλθε στην κατοχή του POLITICO, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Τεχνολογική Κυριαρχία και Ασφάλεια, Χένα Βίρκουνεν, και ο επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιοτρ Σεραφίν, ενημέρωσαν τους υπαλλήλους ότι θα πρέπει να αναμένουν «περαιτέρω προσωρινές διακοπές» κατά την εφαρμογή αναβαθμίσεων και ενημερώσεων ασφαλείας.

«Όταν συμβαίνουν διακοπές, αυτό γίνεται για την προστασία των συστημάτων και των δεδομένων μας», ανέφεραν, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που προκαλούν, αλλά υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα.

Η ενημέρωση ακολούθησε καταγγελίες συνδικαλιστικού φορέα του προσωπικού, σύμφωνα με τις οποίες οι εργαζόμενοι δεν είχαν λάβει ενημέρωση για την επίθεση και τις πιθανές συνέπειές της.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα εάν η κυβερνοεπίθεση έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο, ο Ρενιέ απέφυγε να δώσει σαφή διαβεβαίωση. «Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα κάνω καμία οριστική δήλωση σε αυτό το στάδιο», απάντησε.

Η επίθεση έγινε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η Κομισιόν έχει επιβεβαιώσει ότι για την κυβερνοεπίθεση χρησιμοποιήθηκε εργαλείο που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια. Όπως εξήγησε ο Ρενιέ, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η έρευνα προτού η Επιτροπή μπορέσει να αποδώσει ευθύνες.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων κυβερνοαπειλών, τις οποίες αντιμετωπίζουν κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και φορείς διαχείρισης κρίσιμων υποδομών σε ολόκληρο τον κόσμο, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί πλέον μέρος αυτής της απειλής.

«Αυτές οι τελευταίες εβδομάδες επιβεβαιώνουν ένα μάθημα που πρέπει να εφαρμόσουμε», έγραψαν οι Βίρκουνεν και Σεραφίν στην ενημέρωσή τους προς το προσωπικό. «Όταν οι επιτιθέμενοι λειτουργούν με την ταχύτητα μιας μηχανής, δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με την ταχύτητα ενός ανθρώπου», πρόσθεσαν.

Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στρέφεται και η ίδια σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό αδυναμιών στα συστήματα κυβερνοασφάλειας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών πληροφορικής της ΕΕ (CERT-EU), που λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος κυβερνοάμυνας για τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, χρησιμοποιούν τους τελευταίους μήνες τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ευπαθειών στα συστήματα της ΕΕ.