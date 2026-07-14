Η Κομισιόν καλείται να απαντήσει για τη συνάντησή της με εκπροσώπους των Ταλιμπάν

Απαντήσεις καλείται να δώσει σήμερα το απόγευμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά στην προ ολίγων εβδομάδων συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν και η οποία είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων.

Υπενθυμίζεται πως στα τέλη Ιουνίου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως και αξιωματούχοι από 15 κράτη-μέλη, προχώρησαν σε συνάντηση με αποστολή των Ταλιμπάν προκειμένου να συζητήσουν και να κλείσουν συμφωνία σχετικά με τη διευκόλυνση απελάσεων Αφγανών προσφύγων πίσω στη χώρα. Πληροφορίες θέλουν ιδιαίτερο ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία να έχουν διαδραματίσει η Σουηδία και το Βέλγιο, χώρες με μεγάλο πληθυσμό Αφγανών προσφύγων, που επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες απελάσεων.

Οι αντιδράσεις

Η συνάντηση αυτή, για την οποία δεν δόθηκαν πολλά στοιχεία στη δημοσιότητα σχετικά με την έκβασή της, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις τόσο από ευρωβουλευτές, όσο και από κοινωνικές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, που στηλίτευσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επιλογή της να συνδιαλλαγεί με ένα από τα πιο αυταρχικά και αιματηρά καθεστώτα του κόσμου. Ανησυχίες, δε, είχαν εκφραστεί και για το ζήτημα απέλασης και επιστροφής προσφύγων προς μία χώρα όπου δεν τηρούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με γυναίκες και αντιφρονούντες να πέφτουν συχνά θύματα κρατικών βασανιστηρίων και εκτελέσεων.

Σήμερα το απόγευμα, λοιπόν, ο ευρωπαίος επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρύνερ καλείται να απαντήσει στις ερωτήσεις των ευρωβουλευτών σχετικά με την επίσκεψη αυτή. Η κλήση του στο Ευρωκοινοβούλιο οφείλεται κυρίως στη Βελγίδα ευρωβουλεύτρια Σάσκια Μπρίκμον, η οποία δήλωσε σχετικά πως «Οι Ταλιμπάν δεν είναι συνομιλητές σαν τους άλλους (...) πρόκειται για ένα καθεστώς που καταδυναστεύει συστηματικά τις γυναίκες, επιβάλλει πραγματικό απαρτχάιντ και καταπνίγει κάθε αντίθετη φωνή». Σημειώνεται πως η συζήτηση μεταξύ του ευρωπαίου επιτρόπου και των ευρωβουλευτών πρόκειται να πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η στάση της Κομισιόν

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απορρίψει τις επικρίσεις, λέγοντας πως η συνάντηση με τους Ταλιμπάν δεν αφορούσε σε υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος και πως ήταν απλά «τεχνικού επιπέδου», χωρίς να έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συμφωνήθηκε, ενώ από την πλευρά των Ταλιμπάν είχε ειπωθεί πως οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» με τις Βρυξέλλες και τους εκπροσώπους των κρατών-μελών.