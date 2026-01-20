«Μεγάλη βλακεία»: Ο Τραμπ τα έβαλε με Στάρμερ για το αβύθιστο αεροπλανοφόρο στον Ινδικό Ωκεανό

Σε μια πρωτοφανή κίνηση που κλονίζει τα θεμέλια της «ειδικής σχέσης» μεταξύ Ουάσιγκτον και Λονδίνου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του μέχρι σήμερα στενότερου συμμάχου του, του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο στόχαστρο του Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, βρέθηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, με αφορμή την απόφασή του να παραχωρήσει την κυριαρχία του αρχιπελάγους Τσάγκος στο κράτος του Μαυρίκιου.

Η κυβέρνηση Στάρμερ προχώρησε, σύμφωνα με τον Guardian, σε μια ιστορική συμφωνία παραχώρησης των νήσων Τσάγκος, τερματίζοντας μια πολυετή διένεξη. Το Λονδίνο παρουσίασε την απόφαση ως «νομική αναγκαιότητα», επικαλούμενο αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων που χαρακτήριζαν τη βρετανική κατοχή παράνομη.

Ωστόσο, η συμφωνία περιλαμβάνει μια κρίσιμη δικλείδα, που είναι η διατήρηση του ελέγχου της βάσης Ντιέγκο Γκαρσία από τη Βρετανία για τα επόμενα 99 χρόνια μέσω μίσθωσης. Παρά τη διαβεβαίωση αυτή, η μεταβίβαση της κυριαρχίας στον Μαυρίκιο θεωρήθηκε από τον Λευκό Οίκο ως μια επικίνδυνη υποχώρηση που δημιουργεί γεωπολιτικό κενό.

Η ενόχληση Τραμπ και το «καμπανάκι» για τη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Truth Social, χαρακτήρισε την κίνηση ως «πράξη απόλυτης αδυναμίας» και «μεγάλη βλακεία». Η ενόχλησή του δεν είναι απλώς ρητορική· συνδέεται άμεσα με το δόγμα του για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε την «υποχώρηση» του Ηνωμένου Βασιλείου ως επιχείρημα για την αναγκαιότητα εξαγοράς της Γροιλανδίας. Υποστηρίζει ότι αν οι παραδοσιακοί σύμμαχοι (Δανία, Βρετανία) δεν μπορούν να διασφαλίσουν στρατηγικά εδάφη, τότε οι ΗΠΑ οφείλουν να τα αποκτήσουν οι ίδιες για να μην πέσουν στα χέρια των ανταγωνιστών τους. Για τον Τραμπ, η απόφαση του Στάρμερ δεν είναι μια νομική διευθέτηση, αλλά μια «κερκόπορτα» για την Κίνα, γεγονός που καθιστά το Ηνωμένο Βασίλειο έναν «αδύναμο κρίκο» στη δυτική συμμαχία.

Credits: Reuters/File photo

Το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» στον Ινδικό Ωκεανό

Το νησί Ντιέγκο Γκαρσία δεν είναι μια απλή στρατιωτική εγκατάσταση. Αποτελεί το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ στην καρδιά του Ινδικού Ωκεανού. Η στρατηγική του αξία είναι ανυπολόγιστη. Πρωτίστως είναι μια βάση για προβολή ισχύος, καθώς η θέση της στο μέσο του Ινδικού Ωκεανού επιτρέπει την άμεση επέμβαση στη Μέση Ανατολή, τη Νότια Ασία και την Ανατολική Αφρική.

Οι υποδομές που υφίστανται στο νησί είναι δύσκολο να αντικατασταθούν. Είναι μία από τις ελάχιστες βάσεις παγκοσμίως που μπορούν να φιλοξενήσουν στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 και B-2. Επίσης το Ντιέγκο Γκαρσία διαθέτει βαθύ λιμένα ικανό να εξυπηρετήσει πυρηνικά υποβρύχια και μεγάλα πλοία υποστήριξης, ενώ φιλοξενεί τεράστιες αποθήκες με πολεμικό υλικό για άμεση ανάπτυξη δυνάμεων.

Η ατόλλη Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό/Credits: Google Maps

Ο «κινεζικός δράκος» προ των πυλών

Η κύρια ανησυχία του Τραμπ και των συμβούλων του αφορά την Κίνα. Παρά τη μίσθωση της βάσης, η κυριαρχία του Μαυρίκιου στο αρχιπέλαγος ανοίγει την πόρτα στο Πεκίνο.

Ο Μαυρίκιος διατηρεί στενότατους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με την Κίνα. Μια ενδεχόμενη εγκατάσταση κινεζικών υποδομών (π.χ. σταθμών παρακολούθησης ή λιμενικών έργων) στα γύρω νησιά των Τσάγκος θα σήμαινε αφενός ότι η Κίνα θα διέθετε όλες τις υποδομές που τώρα κατ’ αποκλειστικότητα απολαμβάνουν οι ΗΠΑ. Η Κίνα αυτομάτως θα έσπαγε το αμερικανικό μονοπώλιο στην κατασκοπία αποκτώντας τη δυνατότητα παρακολούθησης των απόρρητων αμερικανικών πτήσεων και των κινήσεων των υποβρυχίων. Επίσης θα μπορούσε να έχει μια σταθερή βάση για εξαπόλυση ηλεκτρονικού πολέμου μέσω παρεμβολέων εγκατεστημένων κοντά στη βάση του Ντιέγκο Γκαρσία.

Επίσης, η παρουσία κινεζικών στρατευμάτων βοηθά στο ξεδίπλωμα του κινεζικού δόγματος για την στρατηγική περικύκλωση και την de facto αμφισβήτηση της αμερικανικής κυριαρχίας στον Ινδικό Ωκεανό.