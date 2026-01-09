Η κόντρα Βινίσιους - Σιμεόνε συνεχίζεται: «Αποκλείστηκες για άλλη μία φορά» (photo)

Σε ένα πραγματικό Μαδριλένικο ντέρμπι για τον ημιτελικό του Σούπερ Καπ, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε την Ατλέτικο με 2-1, και θα διεκδικήσει την πρώτη κούπα της χρονιάς κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στον Βινίσιους και τον Ντιέγκο Σιμεόνε, με τον Ουρουγουανό προπονητή να συνομιλεί με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή στην διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ενώ την στιγμή της αλλαγής του ο Σιμεόνε φάνηκε να... ξανα «τσιγκλάει» τον 25χρονο σούπερ σταρ με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, φαίνεται πως ο Βινίσιους ήταν ακόμη εκνευρισμένος από την ένταση με τον προπονητή των «ροχιμπλάνκος», και σε μια ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο που δείχνει την ένταση ανάμεσα στους δυο και τους πάγκους τους, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Τσόλο γράφοντας «Για άλλη μία φορά αποκλείστηκες», συνοδεύοντας τη φράση με τέσσερις λυπημένες φατσούλες.