Η κοπέλα του Σενέσι αποκάλυψε το εντυπωσιακό δώρο του Μέσι στους συμπαίκτες του μετά το Μουντιάλ

Η Αργεντινή έφτασε μέχρι τον τελικό του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου όμω έχασε την κούπα από την Ισπανία σε έναν τελικό γεμάτο ένταση. Αυτό ήταν και το τελευταίο (πιθανότατα) Μουντιάλ του Λιονέλ Μέσι με την «αλμπισελέστε».

Έτσι ο Αργεντίνος σούπερ στάρ ήθελε να ευχαριστήσει τους συμπαίκτες του για την προσπάθεια και την πορεία της ομάδας μέχρι τον τελικό και έκανε σε όλους από ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως αποκάλυψε η σύντροφος του Μάρκος Σενέσι, Κέλσι Ρόουζ, ο πρώην αστέρας της Μπαρτσελόνα δώρισε σε όλους τους ποδοσφαιριστές από μια προσωποποιημένη δερμάτινη τσάντα στην οποία αναγράφεται το όνομα του κάθε παίκτη, ενώ έχει και το έμβλημα του Παγκοσμίου Κυπέλλου χαραγμένο, όπως και το σήμα της εθνικής Αργεντινής.

Μαζί με την τσάντα τους έδωσε και ένα μεγάλο χρυσό μπουκάλι για να βάζουν το γνωστό λατινοαμερικάνικο ρόφημα, το μάτε. Το μπουκάλι ήταν custom made με λεπτομέρεις και το σήμα της μάρκας του Μέσι επάνω, ενώ είχε και ένα μεγάλο ποτήρι για να πίνουν το γνωστό ρόφημα, επίσης επιχρυσωμένο. Όμορφη κίνηση που δείχνει την ευγνομωσύνη του Αργεντίνου σούπερ σταρ προς τους φίλους και συμπάικτες του σε αυτή την κοινή τους πορεία.