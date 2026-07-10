Η Παολίνα, κόρη της Πάολας και του Φώτη Ζογλοπίτη, φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική της ζωή και ζει έναν δυνατό έρωτα.

Η 23χρονη, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media, επιλέγει να κρατά τη σχέση της μακριά από τη δημοσιότητα, χωρίς όμως να κρύβει τις όμορφες στιγμές που μοιράζεται με τον σύντροφό της.

Ένα πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok αποκάλυψε ένα ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα, στη Χαλκιδική, με τους δυο τους να απολαμβάνουν τη βραδιά σε χαλαρό και ιδιαίτερα τρυφερό κλίμα.

Υπάρχουν ζευγάρια που δεν αισθάνονται την ανάγκη να διαφημίσουν τον έρωτά τους. Επιλέγουν να τον ζουν διακριτικά και να μοιράζονται μόνο λίγες εικόνες από την καθημερινότητά τους. Κάπως έτσι φαίνεται να πορεύεται και η Παολίνα.

@paolina_zoglo Μήπως να σας κάνω συχνότερα βιντεάκια για να μάθουμε όλοι πόσο όμορφη είναι η Σιθωνια μας; ♬ original sound - Paolina

Τα κοινά ταξίδια και η στήριξη σε κάθε βήμα

Μέσα από τις αναρτήσεις της στο Instagram, η νεαρή έχει δημοσιεύσει κατά καιρούς στιγμιότυπα με τον αγαπημένο της, χωρίς ποτέ να αποκαλύπτει πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Ο σύντροφός της δεν ανήκει στον χώρο της showbiz, ωστόσο βρίσκεται διακριτικά στο πλευρό της σε σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Μάλιστα, ήταν δίπλα της και στην ορκωμοσία της, όπου οι δυο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί, ενώ έχουν πραγματοποιήσει μαζί και αρκετά ταξίδια, με πιο πρόσφατο εκείνο στην Αίγυπτο.

Η οικογένεια που παραμένει ενωμένη

Παρά τον χωρισμό τους πριν από αρκετά χρόνια, η Πάολα και ο Φώτης Ζογλοπίτης εξακολουθούν να διατηρούν μια ιδιαίτερα καλή σχέση, έχοντας ως κοινή προτεραιότητα την κόρη τους.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει πολλές φορές με αγάπη για τον πρώην σύζυγό της, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο Φώτης είναι ο άνθρωπός μου, η οικογένειά μου», υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός και η αγάπη δεν χάνονται απαραίτητα μετά από έναν χωρισμό.

Άλλωστε, η πρόσφατη κοινή εμφάνιση της Πάολας στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Λιάνη, έχοντας στο πλευρό της τόσο τον πρώην σύζυγό της όσο και τον σημερινό σύντροφό της, Λάζαρο Βαφειάδη, επιβεβαίωσε πως για την ίδια η οικογένεια παραμένει πάνω απ' όλα, ακόμη κι όταν οι δρόμοι δύο ανθρώπων έχουν χωρίσει.