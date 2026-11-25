Με στόχο να διεκδικήσει τις 70.000 ευρώ, η Ειρήνη, κόρη του αείμνηστου ποδοσφαιριστή Γιώργου Μητσιμπόνα, βρέθηκε στο πλατό του «Deal» την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Πριν ξεκινήσει η αναμέτρησή της με τον τραπεζίτη, ο παρουσιαστής του τηλεπαιχνιδιού έδειξε μια φωτογραφία στην οποία η διαγωνιζόμενη, βρέφος λίγων μηνών, βρίσκεται μαζί με τον πατέρα της.

«Μου δίνει ενέργεια από όπου κι αν είναι», είπε συγκινημένη η Ειρήνη, 29 χρόνια μετά την απώλειά του.

Η ίδια ζει την επαγγελματική της καθημερινότητα μακριά από τα γήπεδα, στη Λάρισα, όπου διατηρεί κατάστημα ρούχων μαζί με την αδελφή της, Πωλίνα.

Ο ποδοσφαιριστής που έγραψε ιστορία με την ΑΕΛ

Ο Γιώργος Μητσιμπόνας υπήρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της χρυσής εποχής του θεσσαλικού ποδοσφαίρου. Διεθνής κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Λάρισας, πανηγύρισε με την ομάδα την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 1985 και του πρωταθλήματος το 1988.

Την 1η Μαΐου 1988, στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ηρακλή, πέτυχε το γκολ που χάρισε στην ΑΕΛ τη νίκη με 1-0 και τον ιστορικό τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.

Το μοιραίο ταξίδι προς την Κοζάνη

Στις 13 Σεπτεμβρίου 1997, ο Γιώργος Μητσιμπόνας ταξίδευε προς την Κοζάνη μαζί με τον φίλο του και δημοσιογράφο Νίκο Μίχο, καθώς ο Τύρναβος επρόκειτο να δώσει φιλικό αγώνα με την τοπική ομάδα.

Στο ύψος της Γιάννουλης, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα, το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με ημιφορτηγό. Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο της Λάρισας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Την επόμενη ημέρα, πλήθος κόσμου τον αποχαιρέτησε στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί μια δήλωση που είχε κάνει ο Γιώργος Μητσιμπόνας το 1994, όταν αποχώρησε από τον Ολυμπιακό, τρία χρόνια πριν χάσει και ο ίδιος τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα: «Δεν στενοχωριέμαι που φεύγω από τον Ολυμπιακό, στενοχωριέμαι για τον θάνατο του Άιρτον Σένα».