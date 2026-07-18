Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου στην «Οδύσσεια» του Νόλαν - Η συγκινητική ανάρτηση

Στην πολυσυζητημένη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερν Νόλαν συμμετείχε και η κόρη του πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα, Δημήτρη Παπανικολάου, με το ίδιο να προχωρά σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας ανέφερε ότι πρόσφατα βρέθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας, ενώ είχαν επισκεφθεί και το πλατό των γυρισμάτων, όπου γνώρισαν από κοντά τον Κρίστοφερ Νόλαν και μέλη του καστ. Όπως διευκρίνισε, δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την παραγωγή, σεβόμενος τη συμφωνία εμπιστευτικότητας.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου αναφέρθηκε ακόμη στην απόφαση που κλήθηκαν να πάρουν με τη σύζυγό του σχετικά με τη συμμετοχή της Άριας στην ταινία, καθώς η 20χρονη βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως εξήγησε, τελικά επέλεξαν να στηρίξουν το όνειρό της για την υποκριτική, χωρίς να επιτρέψουν στις δυσκολίες να σταθούν εμπόδιο στην πορεία της.

Η ενασχόληση της Άριας με την υποκριτική δεν ξεκίνησε τώρα. Πέρυσι, με αφορμή τα γενέθλιά της, ο πατέρας της είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη συμμετοχή της στην «Οδύσσεια», εκφράζοντας την ελπίδα ότι η παρουσία της θα αποτελέσει έμπνευση, ώστε περισσότεροι νευροδιαφορετικοί άνθρωποι να αποκτήσουν ευκαιρίες και ρόλους στον χώρο των τεχνών. Τότε είχε δημοσιεύσει και το πρώτο στιγμιότυπο από την προετοιμασία της για τα γυρίσματα.

Η Άρια Παπανικολάου έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία και από άλλες διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές. Πριν από λίγους μήνες συμμετείχε στην ταινία «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, τα γυρίσματα της οποίας πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Η ίδια είχε περιγράψει τη συμμετοχή της ως μια μοναδική εμπειρία που απόλαυσε ιδιαίτερα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δημήτρης Παπανικολάου

«Χθες είχαμε την χαρά, να είμαστε καλεσμένοι στην πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν στο The Mall Athens και ευχαριστούμε για αυτό τους @tanweergreece & @davlas_pr

Υπήρχε και ένας βαθύτερος λόγος.

Σήμερα μοιραζόμαστε στιγμές, όχι μόνο από τη χθεσινή βραδιά, αλλά (μετά από άδεια) και από την συμμετοχή της πρέσβειρας του @ekkomed_gr @christopoulosgr για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα @ariapapanikolaou

Πριν να φτάσουμε στο σήμερα, τις ημέρες των γυρισμάτων, με τη σύζυγό μου @eliariela είχαμε την συζήτηση, αν πρέπει να δώσουμε το πράσινο φως ή όχι,να ανέβει νύχτα όπως ήταν αρχικά το πλάνο και με σανδάλια (εποχής) που μπορεί να γλιστράγανε, στο κάστρο της Ακροκορίνθου.

Είναι φορές που γονείς σαν και εμάς συχνά προσπαθούν να ισορροπήσουν σε μια τραμπάλα, μεταξύ του δεν σου κόβω τα φτερά και του δεν θα γίνω ανεύθυνος, για την ασφάλεια σου.

Η Άρια με το θάρρος πλέον που την διακρίνει, αλλά και με την λατρεία που έχει για την μυθολογία, μας έλεγε μην ανησυχείτε θα είμαι μια χαρά.

Τελικά χρειάστηκε να ανέβει στο Κάστρο κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μου δόθηκε στη συνέχεια άδεια να φτάσω ως τη <βάση> των γυρισμάτων, ο Κρίστοφερ Νόλαν @christophernolann ήταν εκεί, μερικοί από τους χολιγουντιανούς ηθοποιούς ήταν εκεί, αλλά δεν θα μοιραστώ κάτι επιπλέον σεβόμενος την παραγωγή και την εμπιστοσύνη, να βρεθώ εκείνη την ημέρα στα γυρίσματα.»