Η Κορίνθιανς λέει «όχι» στον ρατσισμό έμπρακτα: Έδιωξε οπαδό από το γήπεδο με ένα αφοπλιστικό μήνυμα

Η αντιπαλότητα της Κορίνθιανς με την Παλμέιρας είναι από τις μεγαλύτερες στην Βραζιλία. Οι δυο ομάδες είναι για χρόνια «αιώνιοι εχθροί», όμως φροντίζουν να κρατάνε αυτή την αντιπαλότητα μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών.

Ένα επεισόδιο ήρθε για να προκαλέσει την Κορίνθιανς να αποδείξει το παραπάνω και να δείξει αντανακλαστικά. Και αυτό έκανε. Στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δυο ομάδες στις 14/5 στο Neo Química Arena, ένας οπαδός προέβη σε ρατσιστική επίθεση απέναντι στον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, Κάρλος Μιγκέλ. Οι άνθρωποι της «τιμάο» παρόλο που έκαναν τα αδύνατα δυνατά για να εντοπίσουν τον δράστη, δεν τα κατάφεραν, όμως προχώρησαν σε μια αρκετά πρωτότυπη και καινοτόμα κίνηση.

AQUI, O RACISMO NÃO TEM LUGAR



Corinthians tira cadeira da Arena em manifesto após injúria racial contra goleiro do Palmeiras



Βρήκαν την θέση που καθόταν ο οπαδός και αφού αφαίρεσαν το κάθισμα, συγκεκριμένα στην θέση 25 από τη σειρά G, το αντικατέστησαν με ένα ταμπελάκι που έγραφε «Εδώ ο ρατσισμός δεν έχει θέση» και πέρα από αυτό, έβαλαν δίπλα έναν κωδικό QR, τον οποίο αν τον σκανάρει κάποιος τον κατεύθυνε σε έναν οδηγό με εκπαιδευτικό περιεχόμενο που εξηγεί πώς να αναφέρει σωστά περιστατικά αυτού του είδους. Με αυτόν τον καταπληκτικό τρόπο ο σύλλογος δείχνει πως δεν έχει καμία ανοχή σε ρατσιστικά περιστατικά και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.

Ο διευθυντής κοινωνικής και πολιτιστικής ευθύνης της Κορίνθιανς, Ραφαέλ Καστίλιο, μίλησε για το συμβάν και τόνισε ότι ο σύλλογος είναι κατά του ρατσισμού από τότε που ιδρύθηκε, λέγοντας: «Η ιστορία της Κορίνθιανς είναι ιστορία αίσθησης του ανήκειν και της ένταξης. Δεν πρόκειται για λήψη θέσης για την αποφυγή αθλητικών κυρώσεων. Η θέση μας είναι πολύ βαθύτερη και πιο άμεση. Είμαστε ένας αντιρατσιστικός σύλλογος, που αποτελείται κυρίως από μαύρους άνδρες και γυναίκες. Δεν θα ανεχτούμε ποτέ ούτε θα δεχτούμε, στους χώρους μας, οι οποίοι πρέπει να είναι δημοκρατικοί και χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριφορές που υπονομεύουν τον ιστορικό μας ρόλο».