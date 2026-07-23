Η Μαρία Κορινθίου και ο Γιώργος Καραθανάσης δεν κρύβουν πλέον τη σχέση τους. Κάθε κοινή τους εμφάνιση και κάθε ανάρτηση στα social media επιβεβαιώνει πως διανύουν μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο, επιλέγοντας να μοιράζονται με φυσικό τρόπο στιγμές από την καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε μια ανάρτηση του επιχειρηματία στο Instagram. Δημοσίευσε μια προσωπική φωτογραφία, συνοδεύοντάς την με σκέψεις γύρω από τη δημιουργικότητα, τις εμπειρίες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο και την αξία της εσωτερικής γαλήνης.

Η εξομολόγηση της Μαρίας Κορινθίου

Η ηθοποιός δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του συντρόφου της. Αντίθετα, επέλεξε να εκφράσει δημόσια όσα αισθάνεται για εκείνον με λόγια που ξεχώρισαν.

«Πιο όμορφο από όλα σε εσένα η ψυχή σου… η αυθεντικότητά σου κι η λεβεντιά σου», έγραψε κάτω από τη δημοσίευση, αποκαλύπτοντας τον βαθύ θαυμασμό που τρέφει για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο πλευρό της.

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. Ο Γιώργος Καραθανάσης ανταπέδωσε με εξίσου θερμά λόγια, γράφοντας: «Σαν τη δική σου ψυχή δεν υπάρχει πουθενά αλλού», σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων που συγκέντρωσε δεκάδες θετικά σχόλια από φίλους και ακολούθους.

Μια σχέση που δυναμώνει μέρα με τη μέρα

Μετά το διαζύγιό της από τον Γιάννη Αϊβάζη, με τον οποίο διατηρεί πολύ καλές σχέσεις, η Μαρία Κορινθίου φαίνεται πως έχει βρει ξανά την προσωπική της ισορροπία.

Οι δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης ανάμεσα στην ίδια και τον Γιώργο Καραθανάση δείχνουν έναν δεσμό που στηρίζεται στην εκτίμηση, τον σεβασμό και την αμοιβαία στήριξη. Χωρίς υπερβολές, αλλά με αυθεντικότητα, οι δυο τους δεν διστάζουν να εκφράζουν ανοιχτά όσα νιώθουν, επιβεβαιώνοντας ότι ζουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της κοινής τους πορείας.