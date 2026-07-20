Η διεθνούς φήμης σκακίστρια Τζούντιτ Πόλγκαρ πρόταση του Μάγιαρ για την προεδρία της Ουγγαρίας

Τη γυναίκα που θεωρείται σπουδαιότερη σκακίστρια όλων των εποχών σχεδιάζει να αναδείξει στο κορυφαίο αξίωμα της Ουγγαρίας ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερ Μάγιαρ, δηλώνοντας ότι θα ζητήσει από την Γιούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει τον ρόλο της επόμενης προέδρου της Ουγγαρίας.

Σε ανάρτησή του χθες Κυριακή (19/7), ο Μάγιαρ τόνισε ότι η 49χρονη Πόλγκαρ θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την ενότητα του έθνους, προσθέτοντας ότι τη Δευτέρα θα συναντηθεί μαζί της για να τη ρωτήσει εάν αποδέχεται την υποψηφιότητα.

Ο Πέτερ Μάγιαρ. Φωτό: Reuters

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το Reuters, η κίνηση αυτή έρχεται μία ημέρα αφότου ο Τάμας Σούλιοκ υπέγραψε συνταγματική τροπολογία που ψηφίστηκε από το κυβερνών κόμμα Tisza του Μάγιαρ, η οποία τερματίζει τη θητεία του ως αρχηγού του κράτους.

Η θεσμική αυτή παρέμβαση αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Μάγιαρ να διαλύσει τα προπύργια εξουσίας του πρώην πρωθυπουργού της χώρας, Βίκτορ Όρμπαν, κάτι για το οποίο ο ίδιος δηλώνει ότι έλαβε ισχυρή εντολή από τους ψηφοφόρους να κάνει, μετά τη σαρωτική νίκη του έναντι του ακροδεξιού ηγέτη στις εκλογές του Απριλίου.

Το κοινοβούλιο, όπου το κόμμα του Μάγιαρ διαθέτει πλειοψηφία δύο τρίτων που του επιτρέπει να αλλάζει οποιονδήποτε νόμο, θα εκλέξει νέο πρόεδρο, ο οποίος θα παραμείνει στο αξίωμα μέχρι να τεθεί σε ισχύ το σχεδιαζόμενο νέο Σύνταγμα ή για μέγιστο διάστημα πέντε ετών.

«Συνώνυμο του ταλέντου και της επιμονής»

Η Γιούντιτ Πόλγκαρ και οι δύο αδελφές της, Ζούζα και Ζόφια, μαζί με την Ιλντικό Μαντλ, κέρδισαν τη Σκακιστική Ολυμπιάδα του 1988 για τη γυναικεία ομάδα της Ουγγαρίας, βάζοντας τέλος στη σοβιετική κυριαρχία.

Η Γιούντιτ Πόλγκαρ αγωνίστηκε σε τουρνουά εναντίον ανδρών και αναδείχτηκε σε μία από τις κορυφαίες παίκτριες σε ένα ανδροκρατούμενο άθλημα. Θεωρείται η πιο ταλαντούχα γυναίκα που έχει παίξει ποτέ το παιχνίδι και η μόνη γυναίκα που έχει ξεπεράσει το όριο αξιολόγησης (Elo) των 2700, το οποίο πολλοί θεωρούν ως τη διάκριση του «Super GM».

Φωτό: Reuters

Τον Φεβρουάριο κυκλοφόρησε στο Netflix το «Queen of Chess», ένα ντοκιμαντέρ για την Πόλγκαρ.

«Θα συναντηθώ μαζί της αύριο και θα τη ρωτήσω αν είναι έτοιμη να υπηρετήσει τη χώρα μας από έναν νέο ρόλο μέχρι να ψηφιστεί το νέο Σύνταγμα», έγραψε ο Μάγιαρ στην ανάρτησή του στο Facebook.

«Το όνομα της Γιούντιτ Πόλγκαρ είναι συνώνυμο του ταλέντου και της επιμονής εδώ και δεκαετίες», υπογράμμισε ο Ούγγρος πρωθυπουργός.