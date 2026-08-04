Η κρίση με τα τσιπ μνήμης θα γίνει ακόμη πιο έντονο την επόμενη διετία, σύμφωνα με τη Samsung

Η Samsung προειδοποιεί ότι η παγκόσμια έλλειψη μνήμης θα γίνει ακόμη πιο σοβαρή το 2027 και θα συνεχίζει να δημιουργεί πιέσεις στα προϊόντα τεχνολογίας έως και το 2028. Η εκτίμηση αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η εταιρεία παράγει περίπου το ένα τρίτο των τσιπ μνήμης παγκοσμίως και έχει ξεκάθαρη εικόνα για τη ζήτηση και την προσφορά στην αγορά.

Σύμφωνα με τον Jaejune Kim, επικεφαλής του τμήματος μνήμης της Samsung, η ανεκπλήρωτη ζήτηση του 2026 αναμένεται να μεταφερθεί στο επόμενο έτος, επιτείνοντας το πρόβλημα. Η εταιρεία θεωρεί απίθανη μια ουσιαστική αύξηση της προσφοράς μέσα στο άμεσο διάστημα, καθώς η δημιουργία νέων παραγωγικών γραμμών απαιτεί αρκετά χρόνια.



Γιατί φταίει η AI

Ο βασικός λόγος πίσω από την κρίση είναι η εκρηκτική ζήτηση από τα data centers τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες εγκαταστάσεις που «τρέχουν» μοντέλα ΑΙ χρειάζονται τεράστιες ποσότητες μνήμης, με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να μην μπορούν να καλύψουν τη συνολική αγορά. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα data centers, αλλά και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής ηλεκτρονικών. Η Samsung αναφέρει επίσης ότι από τη στιγμή που ξεκινά η κατασκευή νέων εργοστασίων μέχρι να παραχθούν wafers απαιτούνται πάνω από τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει πως η αποσυμπίεση της αγοράς δεν μπορεί να έρθει γρήγορα. Αυτό εξηγεί γιατί η εταιρεία δεν βλέπει άμεση ανάκαμψη στην προσφορά.



Τι θα ισχύσει για τις τιμές και τις συσκευές

Για την αγορά, η εξέλιξη αυτή πιθανότατα σημαίνει ακριβότερα smartphones, laptops, gaming PCs και SSDs. Ήδη η έλλειψη έχει οδηγήσει σε αυξημένο κόστος για εταιρείες κατασκευής hardware, οι οποίες με τη σειρά τους περνούν μέρος της επιβάρυνσης στον τελικό καταναλωτή. Αναλυτές σημειώνουν ότι οι ακριβότερες τιμές ίσως κρατήσουν για αρκετό καιρό ακόμη, ενώ κάποιες κατηγορίες προϊόντων ενδέχεται να γίνουν και πιο δύσκολα διαθέσιμες. Αυτό σημαίνει ότι όσοι σχεδιάζουν αγορά νέου υπολογιστή ή κονσόλας ίσως χρειαστεί να κινηθούν νωρίτερα από το αναμενόμενο.



Η μεγάλη εικόνα

Η Samsung ουσιαστικά περιγράφει μια αγορά που εξακολουθεί να λειτουργεί υπό έντονη πίεση και όπου η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτεί μια νέα, παρατεταμένη κρίση μνήμης. Αν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, το 2027 και το 2028 μπορεί να είναι δύο ακόμη δύσκολες χρονιές για την αγορά hardware και για όσους κυνηγούν καλύτερες τιμές και μένει να δούμε πως θα κινηθούν οι καταναλωτές, αλλά και πως θα αντιμετωπίσουν οι εταιρείες τις προκλήσεις και στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και από τις μειωμένες πωλήσεις προϊόντων τους.