Η κρίση στην Πολωνία «δοκιμάζει» το ΝΑΤΟ - «Δεν είναι έτοιμο για τα ρωσικά drones» λέει το Politico

Η πρόσφατη παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, τα οποία είναι φτιαγμένα από... ξύλο και αφρό, αξίας μόλις 10.000 δολαρίων το καθένα, έφερε στο προσκήνιο τα σοβαρά κενά της αεράμυνας του ΝΑΤΟ, όπως αναφέρει δημοσίευμα του POLITICO.

Την Τετάρτη (11/9), τουλάχιστον 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στην Πολωνία, με πέντε από αυτά να κινούνται απευθείας προς νατοϊκή βάση, πριν καταρριφθούν από ολλανδικά F-35. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης γερμανικά συστήματα Patriot, ιταλικά αναγνωριστικά αεροσκάφη και αεροπλάνα ανεφοδιασμού – μια απάντηση αξίας δισεκατομμυρίων απέναντι σε φθηνούς «κλώνους» των ιρανικών Shahed.

Παρά την επιτυχία της αναχαίτισης, ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για την αναντιστοιχία του κόστους. «Δεν μπορούμε κάθε φορά να σηκώνουμε F-16 και F-35 για τέτοιες απειλές. Δεν είναι βιώσιμο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ούλρικε Φράνκε, αναλύτρια του European Council on Foreign Relations, ζητώντας επένδυση σε ειδικά αντι-drone συστήματα.

Φωτ.: Reuters

Με το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ απάντησε η Βαρσοβία

Η Πολωνία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ και συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο, ενώ η Βρετανία και η Ουκρανία δήλωσαν πρόθυμες να συνδράμουν. Ωστόσο, η εικόνα της συμμαχίας σε σχέση με την Ουκρανία ήταν απογοητευτική: το Κίεβο καταφέρνει να καταρρίπτει το 80-90% των ρωσικών επιθέσεων με πολύ φθηνότερα μέσα.

Η συζήτηση έχει πλέον στραφεί στο μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας. Η Σουηδία παρουσίασε τον νέο πύραυλο Nimbrix, ειδικά σχεδιασμένο για μικρά drones, ενώ η Γαλλία προχωρά σε ανάπτυξη συστημάτων λέιζερ. Παράλληλα, startups φέρνουν καινοτόμες λύσεις, αλλά δυσκολεύονται να περάσουν από το στάδιο των δοκιμών στην επιχειρησιακή αξιοποίηση.

Οι ειδικοί επισημαίνουν δύο βασικές προκλήσεις: Η ανάγκη για πολυεπίπεδη άμυνα που θα συνδυάζει ηλεκτρονικά και κινητικά μέσα, και ο ταχύτατος ρυθμός εξέλιξης της τεχνολογίας. Όπως προειδοποίησε ο Γάλλος στρατηγός Τιερί Μπουρχάρ, οι ευρωπαϊκοί στρατοί πρέπει να εγκαταλείψουν το μοντέλο της προμήθειας λίγων, ακριβών όπλων και να στραφούν σε μαζική παραγωγή φθηνότερων και πιο ευέλικτων συστημάτων.

Η «μάχη των drones» δείχνει πως το μέλλον της άμυνας δεν θα κριθεί μόνο από υπερσύγχρονα μαχητικά και πυραύλους, αλλά και από την ικανότητα να αντιμετωπιστούν μαζικές, χαμηλού κόστους απειλές.