Η Κρήτη καμαρώνει τους λεβέντες της: Ο ΟΦΗ λύγισε τον ΠΑΟΚ (3-2) και πήρε το Κύπελλο 39 χρόνια μετά!

Ιούνιος 1987 στο ΟΑΚΑ, Απρίλιος 2026 στον Βόλο. ο ΟΦΗ γράφει ξανά ιστορία. Οι Κρητικοί κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδος κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, σε έναν συγκλονιστικό τελικό που κρίθηκε στην παράταση.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ στο πρώτο ημίχρονο με τον Μιχαηλίδη, όμως ο ΟΦΗ αντέδρασε και ανέτρεψε την κατάσταση χάρη στα γκολ των Νούς και Φούντα. Στις καθυστερήσεις, ο Γερεμέγεφ ισοφάρισε για τον «Δικέφαλο», στέλνοντας το ματς στην παράταση, όπου τελικά ο Ισέκα, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, χάρισε το τρόπαιο στους Κρητικούς, ολοκληρώνοντας έναν μυθικό τελικό.

Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο του τελικού στο Πανθεσσαλικό, το παιχνίδι είχε ρυθμό και φάσεις από νωρίς, με τον ΠΑΟΚ να δείχνει πιο δραστήριος στο ξεκίνημα. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε την κατοχή, πίεσε ψηλά και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, δημιουργώντας τις πρώτες επικίνδυνες στιγμές, με πιο χαρακτηριστική εκείνη του Τόμας Κεντζιόρα.



Η υπεροχή αυτή μετουσιώθηκε σε γκολ, όταν ο Γιάννης Μιχαηλίδης άνοιξε το σκορ με κεφαλιά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο Κεντζιόρα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Μιχαηλίδης, στο δεύτερο δοκάρι, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ωστόσο, ο ΟΦΗ αντέδρασε άμεσα και στην πρώτη του ουσιαστική ευκαιρία έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Στο 28’, μετά από γύρισμα του Γκιόργκι Σενγκέλια, ο Ταξιάρχης Φούντας επιχείρησε αρχικά σουτ που κόντραρε, αλλά στην επαναφορά πλάσαρε εύστοχα, νικώντας τον Γιάννης Τσιφτσής για το 1-1.



Μετά την ισοφάριση, ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ρίχνει τον ρυθμό του για λίγα λεπτά και να δίνει μέτρα στον ΟΦΗ, κάτι που λίγο έλειψε να του κοστίσει. Στο 40’, οι Κρητικοί άγγιξαν την ανατροπή, όταν ο Σενγκέλια τροφοδότησε ξανά τον Φούντα, ο οποίος σούταρε από το όριο της περιοχής, αλλά η μπάλα κατέληξε στο δεξί δοκάρι.



Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 1-1, μετά από ένα πρώτο μέρος με ένταση, φάσεις και καλό ρυθμό.

Με δύο μεγάλες ευκαιρίες μέσα στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου ξεκίνησε ο τελικός, με τους Νους και Τάισον να μην καταφέρνουν να σημαδέψουν σωστά από πλεονεκτικές θέσεις.



Ωστόσο, στο 49ο λεπτό ο Νους, έπειτα από υποδειγματική αντεπίθεση των Κρητικών, έκανε το 1-2 για τον ΟΦΗ, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και βάζοντας «φωτιά» στο Πανθεσσαλικό από την πλευρά των φιλάθλων του.

Ο Νους με την μητέρα του στα κάγκελα / Eurokinissi

Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε αισθητά , με πολλές διακοπές και τραυματισμούς (τραυματίστηκε ακόμα και ο επόπτης), με τον ΠΑΟΚ να ψάχνει μανιωδώς λύσεις επιθετικά για να φέρει το ματς στα ίσια.

Σε μια «τρελή» φάση στη συνέχεια, ο Κωστούλας σε μια αναμπουμπούλα μετά από στημένη φάση του ΠΑΟΚ στο 87', έβγαλε τη μπάλα πάνω στη γραμμή και έσωσε τον ΟΦΗ από σίγουρο γκολ!

Ο Δικέφαλος λυτρώθηκε με τον Γερεμέγεφ να εκτελεί εξ' επαφής μετά το γύρισμα πάρε-βάλε του Μαντί Καμαρά στο 90+7' για το 2-2!

Το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τελικό σφύριγμα του Ευαγγέλου με τις δυο ομάδες να οδηγούνται σε παράταση.

Εκεί που όλα έδειχνα ότι το πρώτο ημίχρονο της παράτασης θα τελείωνε χωρίς να συμβεί απολύτως τίποτα, ο ΟΦΗ κέρδισε κόρνερ στις καθυστερήσεις. Από την εκτέλεση η μπάλα κατέληξε στον Σενγέλια στο δεύτερο δοκάρι, εκείνο πάνω στην ντρίμπλα, κόπηκε από το απλωμένο χέρι με τον Ευαγγέλου να υποδεικνύει την άσπρη βούλα με την βοήθεια του VAR Παπαπέτρου. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ισέκα για να κανει το 2-3!

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (78' Καμαρά) (98' λ.τρ. Μπιάνκο), Μεϊτέ (62' Ζαφείρης), Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς (78' Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον (62' Γερεμέγεφ), Μύθου (62' Χατσίδης)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος (89' λ.τρ. Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (90' Κανελλόπουλος), Σενγκέλια (106' Σενγκέλια), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους (77' Αποστολάκης), Φούντας (77' Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο (91' Ισέκα)