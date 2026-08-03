Η ξηρασία «παγώνει» την Ευρώπη: Στο όριο οι πυρηνικοί σταθμοί και το ηλεκτρικό δίκτυο

Η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα ακραίου καύσωνα που πλήττουν την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη οδηγούν πολλές χώρες στα όρια μιας σοβαρής ενεργειακής κρίσης. Η δραματική πτώση της στάθμης του Δούναβη, αλλά και άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροπαραγωγή, στις μεταφορές και στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Ο Δούναβης σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η στάθμη του Δούναβη έχει υποχωρήσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Στη Βουδαπέστη μετρήθηκε μόλις στα 10 εκατοστά, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ιστορικό χαμηλό των 33 εκατοστών που είχε καταγραφεί το 2018.

Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας, καθώς η ξηρασία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, επιδεινώνοντας την κατάσταση σε ολόκληρη τη λεκάνη του ποταμού.

Ποδηλάτης κινείται στην αποξηραμένη κοίτη του Δούναβη/CREDIT REUTERS

Ρουμανία: Εκρήξεις στον βυθό για να σωθεί ο πυρηνικός σταθμός

Στη Ρουμανία, οι αρχές προχώρησαν ακόμη και σε ελεγχόμενες υποβρύχιες εκρήξεις, προκειμένου να απομακρυνθούν βραχώδεις σχηματισμοί και να κατευθυνθεί περισσότερο νερό προς τον πυρηνικό σταθμό του Τσερναβόντα.

Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση συναγερμού στον ενεργειακό τομέα, προειδοποιώντας ότι η χαμηλή στάθμη του Δούναβη απειλεί τη λειτουργία του δεύτερου αντιδραστήρα του εργοστασίου. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να περιορίσουν εθελοντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Ουγγαρία: Κίνδυνος παύσης λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού Πακς

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Ουγγαρία, όπου ο πυρηνικός σταθμός Πακς –που καλύπτει περίπου το 50% της ηλεκτροπαραγωγής της χώρας– λειτουργεί με σημαντικά μειωμένη ισχύ, καθώς χρησιμοποιεί τα νερά του Δούναβη για την ψύξη των αντιδραστήρων.

Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι, εάν η στάθμη του ποταμού συνεχίσει να μειώνεται, ο σταθμός ενδέχεται να διακόψει πλήρως τη λειτουργία του για πρώτη φορά εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Παράλληλα, έχουν ήδη επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού σε περισσότερες από 100 πόλεις και κοινότητες, ενώ οι διακοπές στη ναυσιπλοΐα προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στις μεταφορές και στην οικονομία.

Ο πυρηνικός σταθμός του Πακς στην Ουγγαρία, που περιόρισε τη λειτουργία του λόγω της χαμηλής στάθμης/CREDIT REUTERS

Προβλήματα σε όλη την Ευρώπη

Οι συνέπειες της ξηρασίας δεν περιορίζονται στον Δούναβη.

Στη Γερμανία, ο Ρήνος –η σημαντικότερη εμπορική πλωτή οδός της χώρας– καταγράφει επίσης ιστορικά χαμηλές στάθμες, περιορίζοντας σημαντικά τη μεταφορά εμπορευμάτων προς και από το λιμάνι του Ρότερνταμ.

Στην Ιταλία, η λεκάνη του ποταμού Πάδου αντιμετωπίζει έντονη λειψυδρία, απειλώντας τις καλλιέργειες ρυζιού αλλά και την επάρκεια πόσιμου νερού στις βόρειες περιοχές της χώρας.

Την ίδια ώρα, στη Σερβία, η χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει μειώσει τη λειτουργική ικανότητα του μεγαλύτερου υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20%, οδηγώντας την κυβέρνηση σε έκκληση προς τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, όπως τα κλιματιστικά.

Άποψη της μερικώς αποξηραμένης κοίτης του ποταμού Ρήνου στην Γερμανίας/CREDIT REUTERS

Ενεργειακή πίεση και ακραία καιρικά φαινόμενα

Η ενεργειακή πίεση έρχεται να προστεθεί στις καταστροφικές συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την Ευρώπη. Οι παρατεταμένοι καύσωνες, οι μεγάλες πυρκαγιές και η παρατεταμένη ανομβρία δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο δοκιμάζει την ανθεκτικότητα των ενεργειακών δικτύων και των υποδομών.

Οι κυβερνήσεις παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς μια περαιτέρω επιδείνωση των καιρικών συνθηκών θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποχρεωτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και σε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο..

CREDIT PHOTO/REUTERS

CREDIT PHOTO/REUTERS

Με πληροφορίες απο το skynews