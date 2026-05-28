Η κτηνοτρόφος που της επιτέθηκε λύκος στη Φωκίδα στον FLASH:«Θα με κατασπάραζε, ήρθε να κάνει ζημιά»

«Θα με κατασπάραζε, ήρθε για να κάνει ζημιά», περιγράφει στον Flash η κ. Ανθούλα, η κτηνοτρόφος από τη Μαγούλα Φωκίδας που δέχθηκε επίθεση από λύκο την ώρα που βρισκόταν στα πρόβατά της.

Η κτηνοτρόφος έζησε εφιαλτικές στιγμές, όταν σε μια συνηθισμένη μέρα που πήγαινε να φροντίσει τα πρόβατά της, είδε ξαφνικά μέσα από δέντρα να πετάγεται ένας μεγάλος λύκος και να πηγαίνει προς το μέρος της. «Ήμουν με τα πρόβατα μεσημέρι, 1 η ώρα, και εκεί όπως καθόμουν κοιτάζω και ένα πράγμα πελώριο πετάγεται από κάτι δέντρα εκεί. Δεν ήταν ούτε ζούγκλα ούτε τίποτα, δέντρα ήταν. Πετάχτηκε και εγώ λέω "μην πάει για τα πρόβατα τώρα, τελειώσαμε"», αναφέρει αρχικά η 53χρονη κτηνοτρόφος.

«Φώναξα και αυτό με το που ακούει τη φωνή ορμάει προς τα εμένα κατευθείαν. Είχα μια γκλίτσα μαζί μου που παίρνω συνέχεια στα πρόβατα και άρχισα να κοπανάω με αυτό. Ήρθε πολύ κοντά, έφτασε στην γκλίτσα που είχα. Άρχισα να το κοπανάω στο κεφάλι, δε γινόταν, θα με κατασπάραζε. Το ζώο ερχόταν για να κάνει ζημιά, ήρθε για ζημιά, τέλος», περιγράφει για τις στιγμές τρόμου που έζησε.

«Είχε ανοίξει το στόμα του και γρύλιζε»

Μάλιστα, το περιστατικό κράτησε αρκετή ώρα με την ίδια να παλεύει για παραπάνω από 10 λεπτά με το ζώο. «Είχε ανοίξει το στόμα, έτρεχαν τα σάλια του και γρύλιζε, όπως κάνει το σκυλί όταν θέλει να σε δαγκώσει. Δεν έκανε πίσω με τίποτα, κάνα δεκάλεπτο γινόταν αυτό το πράγμα, μπορεί και παραπάνω. Ήμουν μόνη μου εντελώς με τα πρόβατα, δεν υπήρχε άνθρωπος», αναφέρει η κ. Ανθούλα στον Flash.

Το περιστατικό έχει ανησυχήσει την τοπική κοινότητα, καθώς ο λύκος εμφανίστηκε σχεδόν μέσα στα σπίτια. Το βοσκοτόπι που βρίσκονται τα ζώα της κτηνοτρόφου βρίσκεται δίπλα στον οικισμό και όχι μέσα στο δάσος. Η ίδια επισημαίνει ότι ο λύκος μετά το περιστατικό «χάθηκε» μέσα στα σπίτια. «Ήταν λίγο πιο πέρα από τα σπίτια, δεν είναι σε ερημιά. Και ο λύκος έφυγε πάλι προς τα σπίτια, όχι προς την ερημιά. Δεν έχασα την ψυχραιμία μου, εκείνη την ώρα μου ήρθε αυτό να κάνω, να τον χτυπήσω με τη μαγκούρα. Κάποια στιγμή έφυγε», περιγράφει.

Μετά το συμβάν, οι κάτοικοι της περιοχής, η οποία αποτελείται από πολλά μικρά, κοντινά χωριά, έχουν ανησυχήσει και επικρατεί ο φόβος μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο. Όπως ανέφερε και η κ. Ανθούλα, ήδη τσακάλια και αλεπούδες κυκλοφορούν στην περιοχή. Τώρα δημιουργείται το ερώτημα αν το ίδιο θα ισχύει για τους λύκους και πώς οι κάτοικοι μπορούν να προστατευθούν οι ίδιοι και τα ζώα τους.