Η Κύπρος ανοίγει την πόρτα στον Ολυμπιακό: Πρόσκληση για… προσωρινή έδρα στη Λεμεσό

Η κακοκαιρία «Byron» άφησε πίσω της σημαντικά προβλήματα στην Αττική και, μεταξύ άλλων,οδήγησε στην αναβολή του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για την EuroLeague. Με το ΣΕΦ να έχει υποστεί ζημιές και τους ειδικούς να μην μπορούν ακόμη να δώσουν σαφές χρονοδιάγραμμα για την επαναλειτουργία του, οι Πειραιώτες καλούνται να βρουν άμεσα μία αξιόπιστη προσωρινή λύση για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους. Και μία απρόσμενη, αλλά ιδιαίτερα τιμητική, πρόταση έρχεται από την Κύπρο.



Στην εκδήλωση βραβεύσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο πρόεδρος Γιάννης Ιωάννου αποκάλυψε πως θα αποσταλεί επίσημη πρόσκληση στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, προκειμένου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μεταφέρει τους εντός έδρας αγώνες της στη Λεμεσό. Το γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», που φιλοξένησε πρόσφατα τη φάση των ομίλων του EuroBasket 2025, πληροί όλες τις προδιαγραφές της EuroLeague και διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, με χωρητικότητα περίπου 8.000 θεατών.



Για τον Ολυμπιακό, ωστόσο, η προοπτική της Κύπρου δεν είναι απλή υπόθεση. Η ομάδα είτε θα πρέπει να ταξιδεύει συνεχώς για κάθε ματς που αυτομάτως θα χαρακτηρίζεται «εντός έδρας», είτε να μετακομίσει προσωρινά στη Λεμεσό, κάτι που αλλάζει όλη την καθημερινότητα παικτών και προπονητικού επιτελείου. Παρ’ όλα αυτά, η πρόταση κρίνεται σοβαρή, οργανωμένη και κυρίως άμεση, στοιχεία που αυτή τη στιγμή χρειάζεται η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.



Η αποδοχή ή μη της πρόσκλησης θα ξεκαθαρίσει μόλις φτάσει επίσημα στα γραφεία του συλλόγου, όμως το δεδομένο είναι πως η Κύπρος προσφέρεται ως μια πραγματική λύση ανάγκης. Μέχρι να αποκατασταθεί το ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός καλείται να σταθμίσει την πρακτικότητα, το κόστος και τις αγωνιστικές επιπτώσεις, γνωρίζοντας πλέον ότι έχει μια ανοικτή πόρτα στη Λεμεσό, αν οι συνθήκες το απαιτήσουν.