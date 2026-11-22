Δύο Ρώσοι διπλωμάτες υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την Κύπρο στις αρχές της εβδομάδας, κατόπιν απαίτησης των κυπριακών αρχών ασφαλείας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου.

Ο σταθμός αναφέρει ότι οι δύο φέρονται να ενεργούσαν για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, χρησιμοποιώντας τη διπλωματική τους ιδιότητα ως κάλυψη. Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) τούς είχε θέσει υπό παρακολούθηση, έπειτα από πληροφορίες για τη δραστηριότητά τους.

Επαφές με πρόσωπα που είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτικά στοιχεία

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η έρευνα αποκάλυψε επαφές των δύο διπλωματών με Κύπριους πολίτες οι οποίοι, λόγω των καθηκόντων τους, είχαν πρόσβαση σε εμπιστευτική πληροφόρηση.

Στόχος τους φέρεται να ήταν η συλλογή απόρρητων στοιχείων για ζητήματα εθνικής ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, κατά τις πληροφορίες του σταθμού, επιδίωκαν πρόσβαση σε τεχνολογία κατά παράβαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας.

Η δραστηριότητα που διερευνήθηκε φέρεται να εκτεινόταν και στην περίοδο της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ενημερώθηκε ο Χριστοδουλίδης

Ο ΑΝΤ1 αναφέρει ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ενημερωνόταν συνεχώς για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού από αξιωματικό των υπηρεσιών ασφαλείας, η ΚΥΠ έχει παρέμβει και στο παρελθόν για να διακόψει κατασκοπευτική δραστηριότητα ξένων υπηρεσιών.