Η κυβέρνηση απαντά (τελικά) στην Μαρία Καρυστιανού

Ίσως να ευθύνονται οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Αλλά και πάλι σε αυτήν την περίπτωση τον πρώτο λόγο θα έπρεπε να είχε, λογικά, ο κ. Τσίπρας.

Για την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού, ο λόγος, που από χθες πήρε τη «σφραγίδα» του Μεγάρου Μαξίμου, δια του Παύλου Μαρινάκη.

«Από τη στιγμή που έχει δημόσιο λόγο και σε αντίθεση με το τί είχε πει στο παρελθόν, φαίνεται ότι ενδιαφέρεται να πολιτευτεί και ασκεί μια τέτοια δριμεία κριτική, οφείλουμε να απαντάμε με την αλήθεια, χωρίς αυτό σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί έλλειψη σεβασμού στο απόλυτο δράμα, το οποίο έχει ζήσει και εκείνη και άλλοι άνθρωποι».

Η αποστροφή αφορά στην ανάρτηση που έκανε η κ. Καρυστιανού για τον οικονομικό έλεγχο που έκανε η ΑΑΔΕ στον Σύλλογο Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών και επί της ουσίας σηματοδοτεί το τέλος της έως τώρα στάσης που είχε υιοθετήσει η κυβέρνηση απέναντι της.

Απορρίπτοντας τη θέση, ελάχιστων, που επέμεναν ότι η πρόεδρος του Συλλόγου θα έπρεπε να λαμβάνει απαντήσεις όταν ανοίγει, με δριμύτητα και «χρωματισμένα», θέματα πολιτικής πέρα και πάνω από τον αγώνα που κάνει για την απονομή δικαιοσύνης στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ίσως πάλι να την προλάβουν (την κυβέρνηση) οι εξελίξεις στον ίδιο τον Σύλλογο μετά από τα ανοιχτά βήματα της κ. Καρυστιανού προς τον κεντρικό πολιτικό στίβο με τα οποία άλλοι συγγενείς ίσως να μη θέλουν να ταυτιστούν.