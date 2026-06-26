Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην πώληση κινητήρων αεροσκαφών ύψους 705 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενημέρωσε επίσημα αργά το βράδυ της Τετάρτης (24/6) το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να προχωρήσει στην πώληση κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία, συνολικής αξίας 705 εκατομμυρίων δολαρίων.

Με την επίσημη κοινοποίηση ξεκινά η προβλεπόμενη από τον νόμο περίοδος των 15 ημερών, κατά την οποία το Κογκρέσο μπορεί να καταθέσει Κοινό Ψήφισμα Απόρριψης, προκειμένου να μπλοκάρει τη συμφωνία. Ωστόσο, ακόμη και αν εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, θα πρέπει να συγκεντρώσει επαρκή πλειοψηφία ώστε να υπερκεράσει ενδεχόμενο προεδρικό βέτο, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα απίθανο.

Στην ειδοποίηση προς το Κογκρέσο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι «η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι έτοιμη να εγκρίνει την εξαγωγή των συγκεκριμένων ειδών, έχοντας λάβει υπόψη πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς παράγοντες, καθώς και ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελέγχου των εξοπλισμών».

Η εξέλιξη έρχεται παρά τις επιφυλάξεις που έχουν εκφράσει μέλη του Κογκρέσου για την αμυντική συνεργασία με την Τουρκία και σηματοδοτεί την πρόθεση της αμερικανικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας.