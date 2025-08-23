Η Lacoste αλλάζει το εμβληματικό σήμα της με το κροκοδειλάκι σε κατσίκα για να τιμήσει τον Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επισκέφθηκε τα ελληνικά νησιά στις αρχές του Ιουλίου για να «γεμίσει τις μπαταρίες» του και να χαλαρώσει ενόψει της νέας σεζόν και μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στην Τήνο, επιστρέφει στην ενεργό δράση και συγκεκριμένα στα κορτ της Νέας Υόρκης και το US OPEN.

Ο Σέρβος σταρ θα διεκδικήσει το 25ο Grand Slam στην καριέρα του και η Lacoste του ετοίμασε μια μεγάλη έκπληξη. Καταρχάς αξίζει να αναφέρουμε πως ο Τζόκοβιτς συνεργάζεται με τη Lacoste από το 2017 και επειδή για πολλούς ο 38χρονος τενίστας θεωρείται ο κορυφαίος στον κόσμο η εταιρεία αποφάσισε να αλλάξει το εμβληματικό της σήμα με το κροκοδειλάκι για πρώτη φορά μετά το 1993 και να βάλει στη θέση του μια κατσίκα.

From a 🐊 to the 🐐.

08.22.2025. pic.twitter.com/BjsCf7u43d — Lacoste (@Lacoste) August 19, 2025

Ο λόγος που στο logo της εταιρείας θα εμφανίζεται μια κατσίκα είναι πως ο κορυφαίος ενός αθλήματος χαρακτηρίζεται αρκετά συχνά από το κοινό ως «GREAT OF ALL TIME» δηλαδή εν συντομία «GOAT» που σημαίνει κατσίκα. Ο Τζόκοβιτς είναι για πολλούς στο τένις ο κορυφαίος και έτσι η Lacoste θα προχωρήσει σε μια ιστορική αλλαγή προς τιμήν του.