Η εκρηκτική Λάρσα Πίπεν αποκαλύπτει «καυτές» λεπτομέρειες για τον γάμο της με τον Σκότι
Η Λάρσα Πίπεν αποκάλυψε πικάντικες λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή με τον θρύλο των Μπουλς, Σκότι Πίπεν και τις... επιδόσεις τους.
Η Λάρσα Πίπεν μπορεί πλέον να βρίσκεται σε σχέση με τον γιο του Μάικλ Τζόρνταν, Μάρκους, αλλά δεν δίστασε να προχωρήσει σε «καυτές» δηλώσεις για τον πρώην σύζυγό της, Σκότι Πίπεν.
Η 48χρονη τηλεπερσόνα και influencer αναφέρθηκε στις προσωπικές στιγμές που είχε με τον θρύλο των Σικάγο Μπούλς, πλέον όμως μετά από 23 χρόνια γάμου έχουν τραβήξει διαφορετικούς δρόμους.
Η Λάρσα σε πρόσφατη εμφάνισή της στο ριάλιτι «The Real Housewives of Miami», αποκάλυψε πως το ζευγάρι ερχόταν σε επαφή τέσσερις φορές κάθε βράδυ και η ερωτική τους ζωή ήταν εξαιρετικά έντονη. «Στα 23 χρόνια του γάμου μας, δεν υπήρξε ποτέ βραδιά “ρεπό”. Κάναμε σεξ τέσσερις φορές κάθε νύχτα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο παρουσιαστής Άντι Κοχέν ρώτησε: «Έκανες σεξ 28 φορές την εβδομάδα, για 23 χρόνια;» και η απάντηση ήταν καταφατική.