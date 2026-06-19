Η Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα με Παϊτέρη στα social media: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος;»

Με ένα στόρι που ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνεχίζει την έντονη αντιπαράθεση με τον Βασίλη Παϊτέρη που εκτυλίχθηκε χθες στον τηλεοπτικό αέρα.

Η πρόεδρος της «Φωνή Λογικής», ανέβασε στιγμιότυπο από μια παλιότερη συνέντευξη που είχε δώσει ο γνωστός τραγουδιστής, στη διάρκεια της οποίας επιτέθηκε στον Διονύση Τσακνή για το τραγούδι «Μπαλαμός», αμφισβητώντας ότι το έχει γράψει ο τραγουδοποιός καθώς «δεν είναι γύφτος».

Πηγή: Instagram/Αφροδίτη Λατινοπούλου

Η κ. Λατινοπούλου συνόδευσε τη δημοσίευση με ένα περιπαιχτικό emoji κλόουν, κάτι που συνηθίζεται στα social media για κάποιον που δείχνει ασυνέπειας και αλλάζει απόψεις.

«Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε "ναι, είναι δικό του το τραγούδι". Δεν είναι γύφτος», είχε δηλώσει ο Βασίλης Παϊτέρης τον περασμένο Φεβρουάριο στον ALPHA και την εκπομπή «Happy Day».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη του Βασίλη Παϊτέρη

Κόντρα Λατινοπούλου - Παϊτέρη: «Έχει γύφτικη ομορφιά, μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από γύφτο;»

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη (18/6), υπήρξε άγρια κόντρα μεταξύ της Αφροδίτης Λατινοπούλου και του Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ANT1, όταν η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», μιλώντας στο είπε: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν».

Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή. «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο ‘γύφτος’ που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε ‘άντε ρε γύφτο’. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, τα πράγματα ξέφυγαν με τον Βασίλη Παϊτέρη να λέει: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».