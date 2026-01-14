Η Leapmotor στην πρώτη θέση των Κινεζικών NEV Start-Up μαρκών για το 2025

Παραδίδοντας 596.555 οχήματα στην παγκόσμια αγορά, η μάρκα ουσιαστικά διπλασίασε τις πωλήσεις της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και παγιώθηκε ως ισχυρός κατασκευαστής στο πεδίο των αμιγώς ηλεκτρικών και PHEV μοντέλων. Το λανσάρισμα της νέας πλατφόρμας LEAP 3.5 ήταν το τεχνολογικό highlight του 2025, ενώ συνολικά η γκάμα επεκτάθηκε πολύ χάρη στο B10 (C-SUV), το B01 (Sedan), το Β05 (C-Hatchback) και το B03X (B-SUV). Άξιο αναφοράς είναι βέβαια και το D19, ένα πολύ μεγάλο SUV που δείχνει τη δυναμική της μάρκας για το μέλλον.

Η Leapmotor ιδρύθηκε το 2015 και το 2025 γιόρτασε την κατασκευή 1.000.000 αυτοκινήτων, ενώ παραμένει απόλυτα δεσμευμένη στο in-house R&D και την μακρόπνοη καινοτομία.

Στην Ελλάδα η Leapmotor ανήκει στο portfolio μαρκών της Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, κάτι που ισοδυναμεί με άρτια εξυπηρέτηση του πελάτη μέσω ενός έμπειρου δικτύου με πανελλαδική κάλυψη. Αυτή τη στιγμή η γκάμα της ξεκινάει με το Τ03, ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με τιμή €15.900, μικτή αυτονομία 265 km (WLTP) και εξοπλισμό που περιλαμβάνει τα πάντα σε επίπεδο άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας.

Την γκάμα ολοκληρώνουν δύο SUV, το ολοκαίνουργιο B10 που έχει μήκος 4,52 m και η ναυαρχίδα που ονομάζεται C10 και έχει μήκος 4,74 m. Αμφότερα είναι ήδη διαθέσιμα με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, ενώ το C10 διαθέτει και την πρωτοποριακή επιλογή REEV, ένα καινοτόμο υβριδικό σύστημα κίνησης που εξασφαλίζει ηλεκτρική κίνηση για σχεδόν 1.000 km χωρίς ανεφοδιασμό. Το μυστικό του βρίσκεται σε έναν κινητήρα βενζίνης που λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια ρεύματος. Από τον Μάρτιο, η τεχνολογία REEV θα βρει εφαρμογή και στο B10, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την γκάμα του μοντέλου.

Ακολουθώντας με πιστότητα τον αρχικό της προγραμματισμό, η Leapmotor εντός του 2026 θα διευρύνει την γκάμα της και στην Ελλάδα με δύο επιπλέον μοντέλα. Το πρώτο είναι το Β05, ένα χάτσμπακ της μικρομεσαίας κατηγορίας με δυναμική διάθεση και σπορ σχεδίαση, ενώ μετά το τρίτο τρίμηνο θα ξεκινήσει η διάθεση και ενός B-SUV με την ονομασία B03X.