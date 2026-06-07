Η LEGO «χτίζει» τη Σαγράδα Φαμίλια - Το πιο μεγάλο σετ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ

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Η LEGO λανσάρει ένα νέο εντυπωσιακό σετ που απεικονίζει τη Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο κατασκεύασμα που έχει κυκλοφορήσει ποτέ η εταιρεία.

Το νέο σετ αποτελείται από 12.060 κομμάτια και αποτυπώνει τον εμβληματικό ναό που βρίσκεται σε πορεία ολοκλήρωσης μετά από 144 χρόνια κατασκευής.

Η LEGO εντάσσει έτσι τη Σαγράδα Φαμίλια στη σειρά των μεγάλων αρχιτεκτονικών ορόσημων που έχει αποδώσει σε τουβλάκια, όπως ο Πύργος του Άιφελ και η Φοντάνα ντι Τρέβι.

To commemorate the centennial year of Spanish architect Antoni Gaudi's death, Danish toymaker Lego released the Architecture Sagrada Familia set, a model of the famed Barcelona church pic.twitter.com/6yChFfCwZc — Reuters (@Reuters) June 6, 2026

Φόρος τιμής στον Γκαουντί

Το σετ αποτελεί και έναν φόρο τιμής στον αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ο οποίος σχεδίασε το μνημείο-σύμβολο της Βαρκελώνης.

Σύμφωνα με την εταιρεία, στόχος ήταν η αποτύπωση της πολυπλοκότητας και της αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας του έργου σε μια «καθηλωτική εμπειρία κατασκευής».

Το μοντέλο φτάνει σε ύψος τα 62 εκατοστά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο εφέ των βιτρό, που αναπαράγει τις χρωματικές αποχρώσεις του φυσικού φωτός στον ναό.

Η τιμή του σετ ανέρχεται στα 799,99 δολάρια (περίπου 694 ευρώ), ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι προπαραγγελίες. Οι παραδόσεις αναμένονται από την 1η Νοεμβρίου.