Η Lenovo διατηρεί για άλλη μία χρονιά την πρωτιά σύμφωνα με τα στοιχεία της GfK & IDC

Η Lenovo ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με τα πρόσφατα αποτελέσματα της GfK & της IDC για το έτος 2025, κατέκτησε για άλλη μία φορά την πρώτη θέση στην αγορά υπολογιστών και tablet στην Ελλάδα.



Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της GfK:

• Η Lenovo κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση στο σύνολο της αγοράς laptop , τόσο σε τεμάχια με μερίδιο αγοράς 28,5%, καθώς και στην αξία πωλήσεων, με μερίδιο 24,6%.

• Ενώ παράλληλα κατέκτησε την πρώτη θέση σε tablets με μερίδιο 28,9%

Παράλληλα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC:

• Η Lenovo παραμένει πρώτη για τρίτη χρονιά σε consumer PC units με μερίδιο 26,2%, αλλά και σε consumer NB units με μερίδιο 29,3%

• Ενώ κατέκτησε την πρώτη θέση για δεύτερη χρονιά στην κατηγορία consumer android tablet με μερίδιο 36,0%



Με αφορμή την ανακοίνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη συνέπεια της στρατηγικής μας στην ελληνική αγορά, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, την καινοτομία και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το δίκτυο συνεργατών μας για τη συμβολή και τη στήριξή τους, καθώς και την ομάδα της Lenovo, που με επαγγελματισμό και αφοσίωση συνεχίζει να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη μετάβαση στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε κάθε επίπεδο.»