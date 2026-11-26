Η Lenovo συμμετείχε στο digital economy forum 2026: Building Intelligence, την ετήσια διοργάνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, της επιχειρηματικής κοινότητας και του τεχνολογικού κλάδου για να συζητήσουν τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ψηφιακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας με τίτλο «Agentic AI: νέα μοντέλα λειτουργίας, παραγωγικότητα και οι αλλαγές στις δεξιότητες», ο Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Managing Director της Lenovo Ελλάδας και Κύπρου, συμμετείχε σε πάνελ με εκπροσώπους της αγοράς και της Πολιτείας, αναδεικνύοντας τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αξιοποίηση του Agentic AI από τις επιχειρήσεις.

Μεταφέροντας την εμπειρία της Lenovo τόσο ως παρόχου όσο και ως χρήστη τεχνολογιών AI, ο κ. Μακρυνιώτης υπογράμμισε ότι η μετάβαση από τα AI chatbots στους ψηφιακούς agents αλλάζει τα δεδομένα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε «Έχει μεγάλη σημασία πού τρέχει το Agentic AI». Συνεχίζοντας εξήγησε ότι η λειτουργία των AI agents απαιτεί πρόσβαση στο κατάλληλο πλαίσιο πληροφοριών (context), προστασία των ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων και άμεση απόκριση.

Ως παράδειγμα εσωτερικής χρήσης ανέφερε ότι η Lenovo έχει αναπτύξει στην υποστήριξη πελατών της έναν agent που ονομάζει «Machines Fix Machines». Ο agent τρέχει στο background, εκτελεί διαγνωστικά στον υπολογιστή και φέρνει λύση, συχνά πριν καταλάβει ο χρήστης. Η Lenovo έχει υπολογίσει ότι η χρήση του agent αντιμετωπίζει το 23% των πιθανών προβλημάτων υποστήριξης πριν χρειαστεί να παρέμβει άνθρωπος.

Ως πάροχος, έφερε παράδειγμα από μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Βόρεια Αμερική, όπου αισθητήρες ραντάρ παρατηρούν διαρκώς τους ηλικιωμένους και προβλέπουν μοτίβα που οδηγούν σε πρόβλημα. Το σύστημα ειδοποιεί σε πραγματικό χρόνο τον φροντιστή, που προλαβαίνει το περιστατικό. Το αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι έως 50% λιγότερες επισκέψεις στα επείγοντα και λιγότερες πτώσεις ασθενών.

Hybrid AI: Το routing ως η λύση για το AI tokenomics

Για την ελληνική αγορά, ο κ. Μακρυνιώτης είπε ότι οι επιχειρήσεις δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το Agentic AI και ότι η βασική τους ανησυχία είναι το κόστος. «Όταν ξεκινάμε να φτιάχνουμε ένα πιλότο, το κόστος δεν φαίνεται», τόνισε. Η Gartner προβλέπει ότι πάνω από το 40% των projects με agentic AI θα ακυρωθεί ως το τέλος του 2027. Ο κ. Μακρυνιώτης έβαλε το κόστος πρώτο στους λόγους.

Συνεχίζοντας εισήγαγε τον όρο tokenomics. Το AI tokenomics είναι η οικονομία των tokens, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο μια επιχείρηση ελέγχει το κόστος που δημιουργεί κάθε φορά που ένας agent ρωτά ένα μοντέλο.

Η λύση είναι το routing, δηλαδή το Hybrid AI της Lenovo στην πράξη. Κάθε διεργασία τρέχει στο επίπεδο που ταιριάζει στις ανάγκες της σε ισχύ. Οι απλές διεργασίες τρέχουν στον υπολογιστή, γιατί το αποτέλεσμα βγαίνει γρήγορα. Οι διεργασίες που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα τρέχουν σε data center της εταιρείας, ώστε τα αρχεία και τα δεδομένα να μείνουν εντός εταιρικού πλαισίου και να μη χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση άλλων μοντέλων. Τέλος, οι διεργασίες που χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση, τρέχουν σε frontier μοντέλο.

Σε μέτρηση του Πανεπιστημίου Berkeley, το routing μείωσε το κόστος έως 85%, στο benchmark MT Bench. « Έτσι, επανερχόμαστε σε ένα μοντέλο που είναι διαχειρίσιμο και ενδεχομένως εντός του budget που έχουμε προδιαγράψει για τη χρονιά», κατέληξε ο κ. Μακρυνιώτης.

Με τη συμμετοχή της στο digital economy forum 2026, η Lenovo επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμβάλλει στον διάλογο για το μέλλον της τεχνολογίας και της εργασίας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του AI μέσα από ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν συσκευές, υποδομές και υπηρεσίες με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους τους.